De är laddade för Vimmerbys första prideparad – ska bli en folkfest

Isabelle Nichols Jutterdahl, Jeanette Frejd Zeylon, Olle Palmér, Camilla Allvin, Anders Degerman och Peter Bladlund är laddade för prideparaden och folkfesten i Vimarparken. Foto: Simon Henriksson

Folkfest i Vimarparken. Det är det dags för den 17 september i år. Det hela inleds med Vimmerbys första prideparad. – Vi hoppas kända ansikten vill ansluta och visa att man får älska vem man vill, säger Jeanette Frejd Zeylon på Vimmerby Folkhögskola.

Förberedelserna inför Southeast Pride är i full gång. Under vecka 37 och 38 uppmärksammas pridefrågorna ordentligt i hela Kalmar län.

I år blir Vimmerbys insats större än tidigare. Detta tack vare den arbetsgrupp som jobbat med frågan en tid. Den 17 september blir det vad som kallas för "Folkfesten i Vimarparken" och den föranleds av Vimmerbys första prideparad.

– Verksamheterna gör förstås egna saker och likaså på skolorna. Vår stora insats i år är paraden och folkfesten, berättar fritidsledaren Olle Palmér.

Paraden lämnar Källängsparken på eftermiddagen och har siktet inställt på Vimarparken.

– Om tiden är med oss tänker vi att vi går en runda förbi torget. Folkhögskolan har ansvar för det här, men gör det ihop med kommunen. Vi kommer ha så många elever som möjligt, men är medvetna om att det är en svår tid. Eftersom vi organiserar måste det ske inom skoltid, men vi hoppas att många andra ansluter till Källängsparken också. Det enda man behöver egentligen är att vara för att tycka att man får älska vem man vill. Jag hoppas att politiker ansluter och andra kända ansikten från olika föreningar och organisationer, säger Jeanette Frejd Zeylon på Vimmerby Folkhögskola.

Ett Bullerbydagen i miniatyr

Hon menar att det är läge för idrottsföreningar att visa vart man står i pridefrågan.

– Vi ser gärna att föreningar, organisationer och politiska partier tar på sig föreningströjor och tar med sig föreningsflaggor för att visa att de står upp för allas lika rätt. Vi marknadsför det här som Vimmerbys första prideparad, men det är inte den sista.

När paraden anländer till Vimarparken öppnngstalar kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S). Därefter blir det ett scenprogram med musik och annan underhållning. Det blir ansiktsmålning, fika, korv med bröd, regnbågsböcker och andra aktiviteter.

– Popcorn och sockervadd till alla barn blir det.

Dessutom sker en musikinsamling till RFSL Ungdom. Uppskattningsvis ett 15-tal föreningar och organisationer kommer vara på plats.

– Det blir ett Bullerbydagen i miniatyr eller ett Bullerbydagen med ett tydligt tema. Här är det verkligen ett tydligt pridetema, säger Anders Degerman, enhetschef folkhälsa på kommunen.

Kan nå alla åldrar

Vimmerby har varit med i Southeast Pride under många år, men tar i ett år ett större kliv gällande frågan.

– Vi har känt ganska länge att vi vill göra något större och nu när Vimarparken är relativt nyinvigd så passade det bra. Det är också nära till Vimarhaga, Borghaga och Vimarskolan, vilket gör att vi kan nå alla åldrar, säger Olle Palmér.

Förhoppningen i det långa loppet är förstås att göra det enklare att vara hbtqi-person i Vimmerby. Sverige är naturligtvis inte Ungern, men det kan ändå finnas barriärer och utmaningar.

– Undersökningar visar att tio till 15 procent tillhör hbtqi-gruppen. Det är inte så att man träffar på en massa personer som tillhör den gruppen. Sin sexuella läggning kanske inte är det första man säger till någon, men vi vill att det ska vara mindre svårt att komma ut i en så liten kommun som Vimmerby. Det är det vi vill manifestera med det här, säger Anders Degerman.

Olle Palmér menar att det blir enklare när det är en större manifestation.

– Det är en väldigt häftig grej att kunna göra det här tillsammans – föreningslivet, civilsamhället, kommunen och folkhögskolan. Det är en kraft när många står bakom och det är viktigt att visa att det blir ett kraftfullt budskap om allas lika värde och allas rätt att älska vem man vill. Det är ännu lättare för hbtqi-personer att delta när det är något större.

"Har varandras rygg"

Peter Bladlund på Vimmerby bibliotek säger att det finns en stor efterfrågan på just regnbågsböcker.

– Förskolor vill ha många av böckerna och för många kanske det handlar om att läsa om det man själv känner eller tycker.

Isabelle Nichols Jutterdal, styrelseordförande för Raoul Wallenberg Differencemakers Vimmerby, ser det här som en dag att fira.

– Att samla så här många personer som har varandras rygg blir festligt. Det heter folkfest och här har man också fokus på glädje och allt som är bra med det. Det är en folkfest med kärlek och glädje. Vi ska också fira att vi accepterar varandra.