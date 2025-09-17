17 september 2025
Efter ungdomarnas önskan – nu testar Fabriken söndagsöppet

Fabriken kommer nu testa söndagsöppet under hösten. Foto: Pressbild

NYHETER 17 september 2025 09.56

Ungdomar har önskat helgöppet. Nu lyssnar kommunen. Allaktivitetshuset Fabriken kommer under hösten prova att ha öppet tre söndagar. Börjar gör man redan nu på söndag den 21 september.

Fabriken i Vimmerby, som är en plats där ungdomar kan mötas efter skoltid, har öppet alla vardagar med längre öppettid på fredagskvällarna. I dialoger som sker med de unga, både i det dagliga arbetet och i de möten som sker mellan politik, högre tjänstepersoner och ungdomar, har det framkommit önskemål om helgöppet.

Ett önskemål som kommunen nu tillgodoser och testar under hösten. 

– Det känns roligt att vi kan möta ungdomarnas önskan och testa. Vi har diskuterat om lördagar eller söndagar är bästa dagen för helgöppet. I de diskussionerna har vi kommit fram till att det finns ett större behov av att ha öppet på söndagar, säger Anders Degerman, enhetschef för folkhälsa och ungdomsverksamhet, i ett pressmeddelande. 

Söndagarna som Fabriken kommer ha öppet på prov är 21 september, 26 oktober och 23 november. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

