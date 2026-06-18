HJÄRTINFARKT MISSADES – PATIENT AVLED

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Hjärtinfarten upptäcktes sent. Trots behandling avled patienten. Nu anmäls händelsen.

Fallet i Kalmar län gäller en person i 90-årsåldern som svimmade. Ambulans tillkallades, men när ambulansen anlände mådde patienten bättre.

Beslut fattades om att patienten skulle uppsöka hälsocentral under dagen i stället.

Väl på hälsocentralen konstaterades tecken på en hjärtinfarkt. Trots behandling avled patienten senare.

"Det går inte att utesluta att en tidigare upptäckt av hjärtinfarkten hade ändrat sjukdomsförloppet", skriver regionen.

Nu görs en anmälan enligt lex Maria efter den missade hjärtinfarkten.