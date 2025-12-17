PATIENT I KRITISKT LÄGE – DIAGNOS DRÖJDE FYRA ÅR

Region Kalmar län har gjort två nya lex Maria-anmälningar. Bland annat sedan en patient fått vänta i fyra år på rätt diagnos. Patienten har utsatts för en allvarlig vårdskada och har en oviss prognos.

Fallet gäller en patient i 60-årsåldern som för drygt fyra år sedan sökte vård för bröstsmärtor. Undersökningar väckte misstanke om en allvarlig sjukdom och under de följande åren undersöktes patienten av flera läkare.

Ingen reagerade dock på misstanken som var journalförd.

När en utredning till slut utfördes och diagnos ställdes, mer än fyra år senare, befann sig patienten i ett kritiskt läge och väntade på hjärttransplantation.

"Patienten har utsatts för en allvarlig vårdskada med oviss prognos", skriver regionen. Nu har en anmälan enligt lex Maria gjorts eftersom diagnosen försenades med över fyra år.

Anmälan dröjde

Ytterligare en lex Maria-anmälan har gjorts och rör en annan försenad diagnos. I det fallet handlar det om en patient i 70-årsåldern som vårdades för buksmärtor.

Undersökningar visade på en infektion, men resultatet uppmärksammades inte och patienten utsattes för vidare tarmundersökning. Den fick emellertid avbrytas på grund av en inflammerad tarm.

"Trots att infektionen är anmälningspliktig gjordes en anmälan först efter knappt tre månader", skriver regionen.

Patienten hade då under den perioden inte underrättats om diagnosen, förhållningsregler och utsatts för utebliven och felaktig behandling. Detta anses ha medfört allvarliga risker och onödigt lidande.

Nu har händelsen utretts och åtgärder vidtagits för att minska risken för upprepning.