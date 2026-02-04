04 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Utredning försenades – nu anmäler man sig själva

Regionen har gjort en ny anmälan enligt lex Maria. Foto: MostPhotos

Utredning försenades – nu anmäler man sig själva

NYHETER 04 februari 2026 15.00

En utredning utfördes inte tillräckligt skyndsamt. Nu görs en lex Maria-anmälan.

Annons:

En patient i 85-årsåldern sökte vård för smärta i en fot. Vid besöket uppmärksammades tydliga tecken på kraftigt nedsatt cirkulation i foten. 

Utredning planerades – men först en vecka senare. Under den här tiden försämrades cirkluationen ytterligare med sårbildning som följd. 

"Det snabba förloppet hade eventuellt kunnat bromsas med en snabbare utredning", skriver chefläkare Inger Landgren inom primärvårdsförvaltningen angående den lex Maria-anmälan som gjorts. 

Regionen ska också ha vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Patient med bältros fick försenad behandling – medförde komplikationer
Bristande vård anmäls av regionen efter självmord
PATIENT I KRITISKT LÄGE – DIAGNOS DRÖJDE FYRA ÅR
Benfrakturer missades – ledde till onödigt lidande
REGIONEN IVO-ANMÄLER LÄKARE SOM RISKINDIVID

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt