Utredning försenades – nu anmäler man sig själva

Regionen har gjort en ny anmälan enligt lex Maria. Foto: MostPhotos

En utredning utfördes inte tillräckligt skyndsamt. Nu görs en lex Maria-anmälan.

En patient i 85-årsåldern sökte vård för smärta i en fot. Vid besöket uppmärksammades tydliga tecken på kraftigt nedsatt cirkulation i foten.

Utredning planerades – men först en vecka senare. Under den här tiden försämrades cirkluationen ytterligare med sårbildning som följd.

"Det snabba förloppet hade eventuellt kunnat bromsas med en snabbare utredning", skriver chefläkare Inger Landgren inom primärvårdsförvaltningen angående den lex Maria-anmälan som gjorts.

Regionen ska också ha vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning.