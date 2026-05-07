07 maj 2026
Besöket dröjde sju månader – då hade patienten hudcancer

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 07 maj 2026 10.00

En bedömning av hudförändringar utfördes inte tillräckligt skyndsamt. Nu gör regionen en anmälan.

Fallet gäller en patient i 60-årsåldern som sökte vård för att få hudförändringar bedömda. Tiden dröjde flera månader och när patienten inte kunde den angivna tiden bokades ingen ny. 

Det gjorde att besöket inte blev av förrän sju månader efter den första kontakten. Senare konstaterades att patienten hade hudcancer.

Nu gör chefläkare Inger Landgren en anmälan enligt lex Maria efter den försenade bedömningen. 

"Rutinerna på hälsocentralen har ändrats så att man kan göra bedömningar av hudförändringar med korta väntetider hela året", skriver regionen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

