20 januari 2026
Patient med bältros fick försenad behandling – medförde komplikationer

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 20 januari 2026 10.16

En patient i länet sökte vård för bältros ovanför ena ögat. Läkaren avstod från behandling och fördröjningen medförde komplikationer för patienten. 

Ärendet gäller en patient i 75-årsåldern sökte vård för bältros ovanför ena ögat. Läkaren ställde diagnos men avstod, enligt de grundläggande riktlinjerna, från behandling då det gått mer än tre dygn sedan debuten av symptomen. 

"I just detta fall fanns det dock skäl för behandling plus kontakt med ögonläkare", skriver regionen angående ärendet. 

Detta skedde dock först fyra dagar senare då patienten på nytt sökte vård. Fördröjningen har medfört komplikationer för patienten. 

"Åtgärder har vidtagits för att hindra en liknande händelse", skriver man. Chefläkaren inom primärvårdsförvaltningen, Inger Landgren, har nu gjort en anmälan enligt lex Maria efter den fördröjda behandlingen mot bältrosen.

Fakta

"Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år", skriver regionen själva.

