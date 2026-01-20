Patient med bältros fick försenad behandling – medförde komplikationer

En patient i länet sökte vård för bältros ovanför ena ögat. Läkaren avstod från behandling och fördröjningen medförde komplikationer för patienten.

Ärendet gäller en patient i 75-årsåldern sökte vård för bältros ovanför ena ögat. Läkaren ställde diagnos men avstod, enligt de grundläggande riktlinjerna, från behandling då det gått mer än tre dygn sedan debuten av symptomen.

"I just detta fall fanns det dock skäl för behandling plus kontakt med ögonläkare", skriver regionen angående ärendet.

Detta skedde dock först fyra dagar senare då patienten på nytt sökte vård. Fördröjningen har medfört komplikationer för patienten.

"Åtgärder har vidtagits för att hindra en liknande händelse", skriver man. Chefläkaren inom primärvårdsförvaltningen, Inger Landgren, har nu gjort en anmälan enligt lex Maria efter den fördröjda behandlingen mot bältrosen.