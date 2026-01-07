07 januari 2026
Bristande vård anmäls av regionen efter självmord

Region Kalmar anmäler sitt eget agerande efter ett självmord. Genrebild. Foto: MostPhotos

Bristande vård anmäls av regionen efter självmord

NYHETER 07 januari 2026 08.00

Region Kalmar har upprättat en Lex Maria-anmälan efter ett självmord. 

Patienten var tidigare okänd för psykiatrin i Region Kalmar, men sökte vård vid flera tillällen inom loppet av ett par veckor. Han led då av depressionsymtom. Vid ett tillälle vårdades han inneliggande på en klinik, men skrevs ut dagen efter. 

Kort därefter tog mannen sitt liv. Region Kalmar har analyserat sitt agerande och kommit fram till att behandlingen som sattes in var bristfällig. Nu anmäls agerandet till IVO i enlighet med Lex Maria. 

Fakta

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Källa: Region Kalmar

