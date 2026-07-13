Klockan klämtar – så många sommardygn saknar bemanning på förlossningen

Det pågår ett fortsatt intensivt arbete för att lösa bemanningen på förlossningen på Västerviks sjukhus. Det återstår fortfarande elva vakanta dygn under perioden 20–30 juli. Foto: MostPhotos

Hur det blir med bemanningen på förlossningen på Västerviks sjukhus i sommar är fortsatt oklart. Precis som i början av juli kvarstår elva dygn där verksamheten inte klarar att hålla öppet.

Turerna har varit många och drastiska kring situationen på förlossningen på Västerviks sjukhus. Efter många år av arbetsmiljöproblem har verksamheten enorma vakanser och första beskedet från kliniken var att förlossningen var tvungen att stänga ett par veckor i slutet av juli.

Dagen efter drog regionledningen tillbaka klinikens besked och menade att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ett intensivt arbete för att lösa bemanningen har pågått sedan dess och regionen meddelade i början av juli att man hade räddat fem av de dagar som riskerade att behöva vara stängda. Då återstod elva vakanta dygn under perioden mellan 20-30 juli.

I fredags kom Region Kalmar län med en uppdatering om läget och det intensiva arbetet med att bemanna förlossningen under sommaren.

Läget är i dagsläget oförändrat sedan den senaste uppdateringen den 2 juli. Det återstår fortfarande elva vakanta dygn under perioden 20–30 juli som Region Kalmar län arbetar för att lösa.