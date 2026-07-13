VIF:s P16-lag åker iväg på Gothia Cup: "Hur det går är inte det viktigaste"

Vimmerby IF:s P16-lag, spelare födda 2010, kommer till spel i årets upplaga av Gothia Cup, världens största internationella fotbollscup för ungdomar, i Göteborg. Foto: Privat

Spelarna i Vimmerby IF:s P16-lag har spelat ihop i många års tid. För att få ett fint avslut på pojklagsåren har laget begett sig iväg till Göteborg för att spela Gothia Cup.

I morgon, måndag, startar Gothia Cup i Göteborg. Vimmerby IF deltar med två lag – ett 15-årslag på flicksidan och ett 16-årslag på pojksidan – i världens största ungdomsturnering.

Spelarna i VIF:s äldsta pojklag samlade vid 11.30-tiden på söndagen för att hoppa in i två minibussar och inleda resan till Göteborg. Laget leds av Mats Andersson, Philip Carlsson och Andreas Danielsson.

– Jag tänker att det ska bli kul att få möta andra lag. Vi fick två utländska lag i vår grupp så det ska bli spännande att se hur det går mot dem, säger Mats Andersson.

Mats Andersson riktar ett stort tack till Vimmerby IF som gör det möjligt för laget att komma iväg och spela Gothia Cup.

– Klubben ställer upp och betalar vår medverkan i Gothia Cup. Det gör klubben när ett lag kommer upp i den här åldern, som ett tack för att man ställer upp och jobbar under Bullerby Cup och allt annat. Killarna brukar alltid åka sista pojklagsåret och det är tacksamt från vår sida att klubben ställer upp och betalar för det, säger Mats Andersson.

Två utländska lag i gruppen

VIF har hamnat i samma grupp som mexikanska Indenpendiente, Norrtulls SK från Stockholm och franska Riviera FC.

Hur ser du på era chanser?

– Man tar sig till slutspel i vilket fall som helst och om det blir A- eller B-slutspel får vi se. Man utvecklar fortfarande spelare när de är i den här åldern och huvudsaken är att vi har kul som gäng och hur det går är inte det viktigaste.

VIF:s P16-lag ligger på delad förstaplats med Sävsjö FF i sin serie.

– Det har gått bra. Det lag som vi åker med till Gothia har vi inte alltid när vi spelar seriematch. En del spelare som är med oss spelar ibland med juniorlaget och då krockar våra matcher. Det är inte samma lag som man har haft möjlighet att ha under seriespel. Vi åker med sammanlagt 17 spelare och för att få ihop lag har vi lånat med tre spelare födda 2011, som är ett år yngre än övriga spelare.

Mats Andersson ser fram emot Gothia Cup-upplevelsen som han själv aldrig fick uppleva när han var ungdomsspelare i Virserums SGF.

– Jag själv fick aldrig vara med som spelare på Gothia Cup. Jag är från Virserum och det började strax efter att jag passerade den åldern. Då började lag från Virserum åka till Gothia så jag missade det precis som spelare. För mig som ledare ska det bli en jätterolig upplevelse och jag tror nog att många av killarna kommer tycka detsamma. Det gäller bara att kunna ta in allting och prestera när man väl är där.