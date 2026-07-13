DEBATT: Vi behöver våra utlandsfödda för att vi ska bli bättre

Nu är föreningen Samkraft bildad av oss fyra kommuner; Västervik, Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred. Syftet är att stärka näringslivets möjlighet till tillväxt genom bättre kompetensförsörjning, kommunikationer och infrastruktur.

Tillsammans behöver vi bli 100 000 för att klara arbetsmarknadens behov.

Både det privata och offentliga näringslivet i våra kommuner behöver anställa fler människor, och då inte minst inom den accelererade nyindustrialiseringen. Här växer företagen och därmed också behovet av arbetskraft.

Trots detta så pratas det om återvandring och att ”vi släpper in för många”. Några pekar finger och säger att, ”det där är inga riktiga svenskar”.

Det gör inte jag.

De som kommer hit från andra länder behöver oss lika mycket som vi behöver dem.

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Vi behöver europeisk arbetskraftinvandring till norra delen av Kalmar län; till Västervik, Oskarshamn, Vimmerby, Hultsfred.

Det är enkel matematik, lika självklar som någonsin vår medmänsklighet och respekt.

Idag bor sammanlagt 92 000 i våra fyra kommuner i norr.

Vi som redan finns här i de fyra kommunerna räcker inte. Vi som är födda här räcker inte till, vare sig det gäller att bemanna i tillverkningsindustrin eller för den delen i äldreomsorgen.

Vad spelar det förresten för roll var man är född? Vi dömer folk efter förtjänst. Inte efter hudfärg eller tro.

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Vi behöver våra utlandsfödda för att vi ska bli bättre. För att våra fyra kommuner i norr ska växa. För att ju fler vi är, desto lättare är det för våra företag att växa. Vi behöver fler som betalar skatt och hjälper till att göra våra kommuner ännu bättre att leva, bo och verka i.

Den enkla matematiken säger 8 000 fler i Västervik, Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred

Vi säger välkomna!

Harald Hjalmarsson,

ordförande föreningen Samkraft nordöstra Småland