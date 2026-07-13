DEBATT: Det är en stor förlust för Vimmerby kommun

I fredags stängdes Snövits förskola. Sista barnet har gått hem, dörren är låst. Efter politikernas beslut att stänga igen är Snövit nu ett avslutat kapitel i Vimmerby “Barnens stad”.

Eftersom det var “enklast” att ta en förskola som “bara” har två avdelningar blev det just Snövit.

Det är med stor sorg jag konstaterat att resultatet av detta är pedagoger som går hem på semester med en stor klump i magen och tårar i ögonen av att behöva lämna sin arbetsplats, EJ utav egen vilja. De vet heller inte vart de ska ha sin fortsatta arbetsplats, bara de första månaderna efter sin semester, inte så skönt att gå in i sin ledighet med det i tankarna.

Alla barn och deras föräldrar flyttas och splittras till nya förskolor. De fråntas sin trygga plats och tryggheten med pedagoger som de har haft anknytning till.

Jag kommer sakna att gå in genom dörren och träffa/jobba tillsammans med alla dessa fantastiska pedagoger som jobbat på Snövit och alla glada barn som hälsar glatt när man kommer.

*

Det är en stor förlust för Vimmerby kommun att mista en verksamhet där pedagogerna har ett väl fungerande arbetssätt, där barnen får ta plats och bli sedda, alla pedagoger och barn är väl förtroliga med varandra, alla barn känner sig trygga.

Tack Snövit för 36 fina år med alla barn, pedagoger och föräldrar.

STORA KRAMAR TILL ALLA

En före detta pedagog i förskolan!