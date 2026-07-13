VIF:s sammansvetsade F15-lag är framme vid säsongens höjdpunkt

Vimmerby IF:s F15-lag kommer till spel i Gothia Cup och möter två svenska lag och ett tyskt lag i gruppen. Foto: Privat

Vimmerby IF:s F15-lag är också på väg till Göteborg för att spela världens största ungdomsturnering Gothia Cup. Det ser spelarna som säsongens absoluta höjdpunkt. – Det är någonting som det här laget har sett fram emot jättelänge, säger tränaren Torbjörn Bodman.

I dag åker Vimmerby IF:s F15-lag med flickor födda 2011 till Göteborg och förbereder sig för sin medverkan i Gothia Cup. Det är nästan så att det går att ta på stämningen som tränaren Torbjörn Bodman känner i truppen inför fotbollsfesten i Göteborg.

– Gothia Cup är nog det som är höjdpunkten den här säsongen. Vi var på en cup i Tidaholm som kändes som en inledningscup och nu känns det som att det är på riktigt, säger Torbjörn Bodman och fortsätter:

– Det är inte bara själva matcherna som de ser fram emot utan det är massor med grejer runt omkring. Det är en stor invigning på Ullevi på måndag kväll. Alla lag är där och det är säkert 30–40 000 personer så det är häftigt att vara med på en sån grej.

Det är ett form- och självförtroendestarkt VIF-lag som åker till Göteborg.

– Det ska bli kul och det har gått ganska bra under säsongen. Vi leder serien och sedan vet man aldrig vad man får möta för lag på Gothia Cup. Det är svårt att veta, säger Torbjörn Bodman.

Drömmer om A-slutspel

VIF har hamnat i samma grupp som två svenska lag – Boo FF från Stockholm och Samuelsdals IF från Falun – och ett tyskt lag i form av Oldesloe, VFL.

– Boo FF verkar rätt bra, men det vet man inte innan.

Vad tänker du kring lagets chanser?

– Målet för laget är att gå till A-slutspel och då måste man komma antingen etta eller tvåa i gruppen. Gör man inte det så får man fortsätta spela i B-slutspel. Målet är att ha kul också. Det är ett av de sista åren som laget är som ett lag innan det splittras på olika sätt. Det kan mycket väl bli ett lag igen nästa år och då kan det lite blandat. Det får vi se då.

Vad är förklaringen till att det har gått så bra för er i år?

– Tjejerna har kommit ihop som ett lag och det är väldigt bra kemi och sammanhållning i laget. Något som vi har blivit bättre på i år är att fortsätta spela fast att vi ligger under och inte ge upp. Vi har vänt flera matcher den här säsongen, både i cupen och i serien. Vi har legat under med flera mål och ändå vänt och haft tålamod. Det är också många spelare som har lyft sig. Det är några av förklaringarna till att det går bra.