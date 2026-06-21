DEBATT: Hjälp oss att stoppa tjuven!

Vi kan inte släppa taget förrän stöldligorna har förlorat sitt fäste på svenska byggarbetsplatser. Det skriver Kristine Åkesson på Byggföretagen.

Regeringens insatser mot internationella stöldligor ger resultat.

Antalet anmälda inbrottsstölder på svenska byggarbetsplatser minskade med 20 procent under 2025. Det är ett välkommet besked för bygg- och anläggningsbranschen. Under lång tid har alltför många företagare tvingats se verktyg, maskiner och material försvinna i händerna på organiserade stöldligor.

Men även om stölderna minskar är nivåerna fortfarande för höga.

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Under förra året anmäldes 3 544 inbrottsstölder från svenska byggarbetsplatser, varav 631 i polisregion Syd, som inkluderar Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne. I polisregion Syd anmäls alltså ungefär 12 byggstölder i veckan. Därför måste arbetet mot stöldligorna fortsätta med oförminskad kraft.

Polisen, Tullverket och övriga brottsbekämpande myndigheter behöver tillräckliga resurser för att bedriva ett långsiktigt och effektivt arbete mot stöldligorna. Samarbetet inom Europol måste stärkas. Hamnar och andra utförselvägar behöver övervakas mer effektivt. Dessutom bör en särskild åklagare ges ansvar för att bygga upp spetskompetens kring stöldligornas metoder och nätverk. Om samhället menar allvar med att bekämpa denna brottslighet krävs både specialisering och uthållighet.

Bygg- och anläggningsbranschen behöver också hjälp av en vaksam allmänhet.

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Polisen identifierar just nu en pågående serie stölder riktade mot byggarbetsplatser i flera av landets polisregioner. Brotten sker ofta i kluster och genomförs under helger. De upptäcks och anmäls vanligtvis först när personalen återvänder till arbetet efter helgen.

Det som särskilt utmärker tillvägagångssättet är att gärningspersonerna tar sig in genom att klättra över staket och undviker att skada låsen vid de ordinarie entréerna. Det stulna godset består främst av verktyg, och värdet uppskattas till mellan 100 000 och 500 000 kronor per tillfälle.

Polisen bedömer risken för fortsatta stölder under sommaren som stor. Därför bör även allmänheten vara vaksam och larma polis vid misstänkt aktivitet i närheten av byggarbetsplatser.

Minskningen av byggstölder visar att rätt åtgärder ger resultat. Nu gäller det att inte släppa taget förrän stöldligorna förlorat sitt fäste på byggarbetsplatserna.

Hjälp oss att stoppa tjuven!

Kristine Åkesson,

Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Kalmar och Kronobergs län