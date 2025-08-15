MAN HÄKTAD FÖR HOT – GREPS MED FLERA NARKOTIKAPREPARAT

En man har häktats för olaga hot och narkotikabrott på resecentrum i Vimmerby. Foto: MostPhotos

Den man i 30-årsåldern, med adress på annan ort, som begärdes häktad på fredagen har nu också häktats. Åtal ska väckas 29 augusti. – Det enda jag kan säga är att det var flera olika typer av preparat, säger åklagaren Nina Erlandsson.

Vid 17-tiden i tisdags larmades polisen till resecentrum i Vimmerby med anledning av ett bråk. En man i 30-årsåldern, som är känd av polisen sedan tidigare, ska då ha hotat en tonåring under 18 år om brottslig gärning.

– Det är ett verbalt uttalande och de har ingen relation till varandra sedan tidigare, säger åklagaren Nina Erlandsson.

I samband med det här hittade polisen också narkotika, som man tror tillhör den misstänkte.

– Det är ett normalgradsbrott, men annars vill jag inte gå in på några detaljer.

Vad rör det sig om för slags narkotika?

– Det enda jag kan säga är att det är flera olika typer av preparat.

Åklagaren har nu fått till den 29 augusti på sig för att väcka åtal.

– Det är tidigt att säga om vi hinner det. De här analyserna av narkotika tar alltid sin tid och vi får se vad som framkommer nu den närmaste tiden. Det är inte jag som kommer ha det här ärendet framöver, utan det hamnar på en annan åklagare.

Mannen nekar till brott. Han är nu häktad av tingsrätten med ett flertal restriktioner.