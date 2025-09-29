Kvinna fortsatt anhållen – men inte längre misstänkt för mordförsök

På lördagsmorgonen kom en man i 55-årsåldern in till akuten i Västervik. Polisen utredde mordförsök initialt, men nu har rubriceringen justerats.

Det var vid åttatiden i lördags morse som en man i 55-årsåldern kom in till akuten med stick- eller skärskador. Mannen ska ha utsatts för våld och tros ha skadats av ett vasst föremål.

Tidigt rubricerades händelsen – som ska ha skett i en bostad i Västervik – som förösk till mord. Senare på lördagen kom beskedet att en kvinna i 55-årsåldern gripits. Hon anhölls också under lördagen.

Kvinnan ska ha befunnit sig i lägenheten tillsammans med mannen och de två ska ha en relation med varandra, men exakt vilken är okänd.

Mannens skadeläge bedömdes av regionen som lindrigt och han kunde senare under dagen lämna sjukhuset.

Omrubricerat igen

Under måndagen berättar Ulf Gollungberg vid polisen att ärendet omrubricerat igen.

– Kvinnan sitter kvar, men är nu misstänkt för grov misshandel. Fortsatta utredningsåtgärder väntar under dagen.

Ärendet är åklagarlett och troligen blir det ingen begäran om häktning under dagen.

– Det har varit jouråklagare under helgen och nu ska en ordinarie åklagare titta på det. Det är inget beslut i frågan ännu och man har tills i morgon på sig.

Kan du säga varför ärendet är omrubricerat igen?

– Det kan jag faktiskt inte, jag kan inte prata mer i det.