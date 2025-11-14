14 november 2025
Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

OTÄCK HÄNDELSE PÅ RIKSVÄG 23 – FICK KÖRA NED I DIKET

KRIM 14 november 2025 11.34

En otäck händelse inträffade vid 14.15-tiden på torsdagen på riksväg 23 i höjd med Virserum. 

Det var på den tidiga eftermiddagen som händelsen skedde. En man i 60-årsåldern kom körandes på riksväg 23 och i en kurva mötte han en annan bilist. 

Den andra bilisten kom körandes på fel sida och i målsägandes körfält.

– Det gjorde att man fick väja ned i diket, säger Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen. 

Den andra bilen drog då från platsen. Det finns inga uppgifter på vem detta är, men en anmälan om beteendebrott i trafiken och smitning från trafikolycksplats är upprättad.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

