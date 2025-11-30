LÄNET: Äldre man delade bildserie – döms för hets mot folkgrupp

En äldre man bosatt i Oskarshamns kommun döms för hets mot folkgrupp. Tingsrätten menar att en tecknad bildserie som mannen har delat på Facebook uttrycker missaktning för muslimer.

Enligt tingsrätten har mannen återpublicerat en bild, uppdelad i två olika bilder, med följande innehåll:

I den första bildens vänstra hörn står ”Then” och bilden illustrerar en man som sitter i en båt med texten ”Europe” på. Mannen i båten håller en åra i vänster hand och sträcker ut sin högra hand mot en annan man som befinner sig i det omkringliggande vattnet. Mannen i vattnet har endast ansiktet ovanför vattenytan och sträcker ut en hand mot mannen i båten. Under mannen i vattnet står texten ”Muslim Migrants” och i en pratbubbla ovanför honom står ”I am in danger”.

I den andra bildens vänstra hörn står ”Now” och bilden illustrerar hur mannen som tidigare befann sig i vattnet nu står upp i båten med en åra i vänster hand och en kniv i höger hand. Mannen är klädd i en traditionell klädedräkt och har ett längre svart skägg. Båten har alltjämt texten ”Europe” på sig och mannen har nu texten ”Muslim Migrants” skriven på sin klädedräkt. Bredvid mannen i båten står ”Islam in danger” i en pratbubbla. Den man som i den tidigare bilden stod i båten illustreras nu som knivhuggen och fallandes mot vattnet.

Valde att dela efter Hamas attack

Den tilltalade mannen, som är i 70-årsåldern, har vidgått att han har delat bilden. Däremot har han bestritt ansvar för brott då han menar att bildens innehåll inte utgör hets mot folkgrupp. Mannens försvarare har uppgett att ytterligare 30 andra personer också har delat bilden och att många av dem inte har åtalats.

Mannen menar också att det ska ses i den kontexten att Hamas dagarna innan hade dödat 1 200 personer och tagit 250 i gisslan vid ett angrepp mot en festival. Det var angreppet vid festivalen som gjorde att han valde att dela och återpublicera bilden, har mannen uppgett i förhör.

"Förmedlar nedsättande budskap"

Tingsrätten menar att det är tydligt att den aktuella bilden riktar sig mot muslimer, vilka är en grupp med viss trosbekännelse. Tingsrätten bedömer att en mottagare av innehållet i inlägget knappast kan uppfatta budskapet på något annat sätt än att muslimska immigranter i allmänhet, och inte endast personer med koppling till Hamas attack den 7 oktober 2023, utövar våld mot och i Europa.

”Inlägget förmedlar därmed ett nedsättande budskap om muslimer som grupp i allmänhet och ger tydligt uttryck för missaktning av gruppen. Inlägget kan inte heller bedömas falla inom gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om denna grupp, utan överskrider tydligt denna gräns”, skriver tingsrätten och menar att mannen måste ha förstått det när han delade bilden.

”Han har därigenom haft likgiltighetsuppsåt till brottet hets mot folkgrupp. Brottet kan inte bedömas som ringa, med beaktande av det budskap som förmedlats och det sätt som inlägget gjorts tillgängligt. (Mannens namn) ska därför dömas för hets mot folkgrupp enligt åtalet", skriver tingsrätten.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom samt 30 dagsböter om 150 kronor, totalt 4 500 kronor. Mannen ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.