SMÅLAND: DUBBLA RÅN I HEM – POLISEN VILL HA IN UPPGIFTER

Äldre personer i Huskvarnaområdet har utsatts för rån i sina bostäder. Bilden är en genrebild. Foto: Lotta Madestam

Polisen utreder två fall av rån med ett liknande tillvägagångssätt sedan äldre personer i Huskvarnaområdet utsatts för rån i sina bostäder.

Det handlar om två målsäganden där båda är äldre personer. Det första rånet inträffade under natten till nyårsafton och det andra tidigt på onsdagsmorgonen. Ingen person ska dock ha blivit allvarligt skadad, uppger polisen.

”En eller flera gärningspersoner har på ett otillbörligt sätt tagit sig in i bostäder där det varit personer hemma”, skriver Mats Petersson, presstalesperson vid Region Öst, på polisens hemsida.

Genomfört tekniska undersökningar

Polisen har varit på båda platserna och genomfört teknisk undersökning, förhör och spårsäkring.

Rättsläget uppges vara rån. I nuläget vill dock inte polisen kommentera vad eller om gärningspersonerna tillgripit något.

”Om någon har kännedom om detta eller uppgifter om avvikande händelser i detta område vid dessa tidpunkter ska man kontakta polisen via 114 14”, skriver polisen.