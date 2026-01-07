LÄNET: POJKE KNIVRÅNAD – EN GRIPEN

En pojke i 15-årsåldern utsattes för ett personrån i Blomstermåla under onsdagskvällen.

Det var vid 18.45-tiden som pojken skulle sälja ett par skor till en annan kille. De hade bestämt träff i centrala Blomstermåla och väl på plats drog köparen fram ett knivliknande föremål och hotade säljaren.

Rånaren fick med sig skor och jacka och försvann därefter från platsen. Pappan till pojken som blev rånad kom till platsen och snart hade de själva lyckats lokalisera rånaren i centrala Blomstermåla.

De höll kvar honom, en pojke i ungefär samma ålder, tills polis anlände och kunde överta gripandet. En anmälan om rån har upprättats.