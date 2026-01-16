MORTEZA, 27, DÖMS TILL LIVSTID FÖR STYCKMORDET

Livstids fängelse och därefter utvisning. Det blir domen mot 27-årige Morteza Mirzayi som styckmördade sin kollega i Oskarshamn och förvarade de styckade kroppsdelarna i frysen.

Det var i februari i år som det mycket makabra fyndet gjordes vid en husrannsakan i den misstänktes lägenhet i Oskarshamn. I frysen hittades plastsäckar med kvarlevor från den 25-årige man som varit försvunnen i drygt en månad.

Den 26 februari togs beslut om att anhålla den unge mannen i sin frånvaro. Han greps dock först den 18 april i år och häktades tre dagar senare. Då hade mannen precis kommit hem från en utlandsresa och greps på flygplatsen Arlanda.

Åklagarens teori var att mannen mördades genom knivhugg och att 27-årige Morteza Mirzayi, som arbetade inom hemtjänsten, därefter styckade sin kollega. Åklagaren skrev i stämningsansökan att den misstänkte ska ha "skadat och skymfligen behandlat NN:s kvarlevor. Han gjorde detta genom att stycka NN:s kropp, tillfoga undersökta skelettdelar multipla skador, ta ut de inre organen samt avlägsna hudbitar från målsägandes huvud och övriga kropp".

Därefter förvarades delar av kvarlevorna i plastsäckar i mannens frys och övriga kroppsdelar på en eller flera okända platser.

Bodde i Gamleby en period

På fredagen föll domen mot 27-årige Morteza Mirzayi. Han döms till livtids fängelse för styckmordet på sin 25-årige vän och kollega i Oskarshamn. Rättsläkaren har beskrivit styckningen som den mest brutala hon sett på närmare 30 år.

Tingsrätten delar åklagarens bild och dömer Morteza för både mord, grovt gravfridsbrott och flera grova bedrägerier mot mordoffret efter hans död.

I domen skriver rätten att dödsorsaken inte kunnat fastställas, men att stickskadorna på kroppsdelarna man hittat i frysen pekar på att offret fått skadorna när han fortfarande levde. Det anser rätten räcker för att kunna döma mannen för mord.

Tingsrätten anser att det är utrett att den 25-årige mannen avled i Morteza Mirzayis bostad efter klockan 21.20 den 2 januari förra året.

Morteza Mirzayi, som under en period ska ha bott i Gamleby, har hela tiden nekat till brott och skyllt på en tredje person. Enligt Morteza var det den här tredje personen som dödade vännen och han ska ha befunnit sig i hans lägenhet under en längre tid.

Det här är något som tingsrätten inte alls tror på och i domen skriver man att förklaringarna framstår som "uppenbart oriktiga och som en klar efterhandskonstruktion". Bland annat har det inte hittats något DNA från en tredje person i bostaden.

Annons:

Var utblottad

Motivet bakom mordet ska enligt åklagaren vara relaterat till pengar och drivet av att Morteza Mirzayi haft ett svårt spelberoende. Han var vid styckmordet i princip helt utblottad och föremål för både löneutmätning och potentiell vräkning från sin bostad. Den mördade 25-åringen har beskrivits som blyg, tystlåten och snäll av kollegor. Han hjälpte ofta vänner med pengar och ska ha tagit stora lån för att hjälpa Morteza Mirzayi innan styckmordet.

Morteza Mirzayi är tidigare ostraffad och lider inte av någon allvarlig psykisk störning. Någon annan påföljd än livstids fängelse är inte aktuell enligt rätten.

Efter det avtjänade straffet kommer han att utvisas till Afghanistan, där han är medborgare. Domen kan överklagas till hovrätten.