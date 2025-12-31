Halloweenfest spårade ur – man får betala stort skadestånd

En Vimmerbyman döms för misshandel till villkorlig dom och dagsböter, plus att han ska betala skadestånd till målsäganden. Foto: Bildbyrån

Den åtalade hänvisar till nödvärn med förklaringen att målsäganden skapade kaos med en motorsåg. Tingsrätten avvisar yrkandet och dömer Vimmerbymannen för misshandel till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala ett stort skadestånd.

Enligt åtalet ska en man i 60-årsåldern, bosatt i Vimmerby, ha utdelat slag mot en mans ansikte under en Halloweenfest i Hultsfred 2023.

Mannen medger slagen, men bestrider ansvar med hänvisning till nödvärn, då målsägaren uppges ha haft med sig en motorsåg som han ”viftade med så att det blev kaos”, står det i åtalet.

Målsägande, en man från en mindre ort i Hultsfreds kommun, medger att han hade med sig en motorsåg och att han vevade lite med den när han kom in i lokalen, som en del i Halloweenfirandet, uppgav han under rättegången.

Avvisar nödvärnsyrkandet

Kalmar tingsrätt finner 60-åringen skyldig till misshandel. Domstolen konstaterar att målsäganden åsamkades allvarliga skador i ansiktet genom knytnävsslag som orsakade näsbensbrott. Det styrks av vittnesuppgifter och rättsintyg.

”Tingsrätten avvisar nödvärnsyrkandet eftersom det inte fanns något påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp när slagen utdelades”, skriver rätten.

Orkade inte gå till jobbet

Vimmerbymannen döms till misshandel. Straffet fastställdes till villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor.

”Den nu aktuella brottsligheten få anses ha ett straffvärde som motsvarar ett fängelsestraff om ett par månader. Emellertid har en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks. Utrymme finns därför för en annan påföljd än fängelse”, skriver rätten i domen.

Den åtalade bestred även skadeståndsanspråket, med motiveringen att målsäganden uppträdde provocerande.

Enligt åtalet ska målsäganden inte orkat arbeta på flera månader efter det inträffade på grund av att han mådde så dåligt. Tingsrätten fastställde skadeståndet till 60 673 kronor för sveda och värk, inkomstförlust och kränkning.