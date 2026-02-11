11 februari 2026
Fick skador på bilen vid Rusta i Vimmerby

Foto: MostPhotos

KRIM 11 februari 2026 14.10

Mellan 11 och 12 på tisdagen ska en person fått skador på sin bil.

Personen hade parkerat vid Rusta, men när man kom ut till bilen igen hade något hänt.

– Vänster bakparti på bilen är skadat. Ingen har gett sig till känna, säger Håkan Karlsson vid polisen.

En anmälan om smitning från trafikolycksplats är upprättad.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

