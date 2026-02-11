Fick skador på bilen vid Rusta i Vimmerby

Annons:
Foto: MostPhotos
Mellan 11 och 12 på tisdagen ska en person fått skador på sin bil.
Personen hade parkerat vid Rusta, men när man kom ut till bilen igen hade något hänt.
– Vänster bakparti på bilen är skadat. Ingen har gett sig till känna, säger Håkan Karlsson vid polisen.
En anmälan om smitning från trafikolycksplats är upprättad.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
