HUND FICK AVLIVAS – MAN ÅTALAS FÖR DJURPLÅGERI

En hund fick avlivas efter att en man i Västervik vanvårdat den, enligt åklagaren.

En man i 55-årsåldern åtalas för djurplågeri. Mannens hund var tvungen att avlivas sedan mannen inte gett hunden nödvändig vård.

Vid tillfället, sommaren 2025, hade hunden en sprucken tumör, kraftig avmagring och mycket eftersatt munhälsa. Hunden fick avlivas. Mannen, bosatt i Västervik, har förnekat brott och i andra hand vill åklagaren att han döms för brott mot djurskyddslagen.

Mannen hävdar att han tagit kontakt med Länsstyrelsen och förmedlat att han inte kan ta hand om sin hund. Myndigheten svarade då att ansvaret låg på mannen.

Den andra hunden "självdog"

Redan 2019 fick Länsstyrelsen in en anmälan om hur mannen skötte sina hundar. 2020 gjordes en inspektion utan anmärkningar. Enligt vittnen har mannen vanvårdat sina hundar. En granne säger i förhör att hon anmält mannen till Länsstyrelsen fem gånger om och att hon till slut fick nog och tog hunden till veterinär för avlivning. Enligt grannen ”självdog” den andra hunden i samma veva.

I oktober 2025 anmälde Länsstyrelsen mannen till polisen. Nu riskerar han alltså att dömas för djurplågeri.