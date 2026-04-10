10 april 2026
SKÖT IHJÄL RAPPARE – GÖMDE SIG I GAMLEBY

Den misstänkte mördaren ska ha gömt sig i en lokal i Gamleby, enligt åklagaren. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

SKÖT IHJÄL RAPPARE – GÖMDE SIG I GAMLEBY

KRIM 10 april 2026 15.15

Rapparen Gaboro mördades i december 2024 i Norrköping. Nu åtalas två män för det brutala parkeringshusmordet. Den misstänkte mördaren gömde sig i en lokal i Gamleby, rapporterar Norrköpings Tidningar.

Rapparen Ninos Moses Khouri, mer känd som Gaboro, blev bara 23 år gammal. Han sköts till döds i ett parkeringshus i centrala Norrköping dagen innan sin 24-årsdag. 

Mordet blev vida omtalat och det berodde inte minst på att skytten filmade mordet och att videon sedan spreds på sociala medier. 

– Det är fråga om en ren avrättning, säger åklagare Thomas Ramstedt till Norrköpings Tidningar. 

Under fredagen väcktes åtal mot två personer efter mordet. En 22-årig man för att ha avlossat skotten. Han åtalas även för en skjutning mot en bostad i Gusum någon vecka tidigare samt ett grovt vapenbrott i Finspång i mars 2025.

Ska ha gömt sig i Gamleby

Men det finns också en koppling till Västerviks kommun och Gamleby. Det rör sig om en man i 30-årsåldern som åtalas för medhjälp till mord. Enligt åklagaren hade den mannen en stödjande roll i anslutning till händelsen.

Den 30-årige mannen ska ha skjutsat gärningsmannen från Söderköping till Gamleby.

– Den här medhjälparen har en lokal som han hyr där och han har låtit gärningsmannen gömma sig där några dagar, säger Thomas Ramstedt till NT. 

Fanns på en dödslista

Enligt åklagaren har 30-åringen sedan åkt till Västervik för att hämta två andra män. De har därefter åkt tillbaka till Söderköping och flyttat flyktbilen till Ringarum. 30-åringen lämnade sedan Sverige för Tyskland, men hittades i höstas och blev utlämnad hit. Han ska enligt NT ha ett brottsligt förlutet, men då primärt mindre allvarlig sådan.

Rapparen Gaboro ska ha umgåtts med personer kopplade till Kalo-nätverket och hans namn har även figurerat på en dödslista som cirkulerat. 

De båda åtalade männen nekar till brott.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

