Konflikten fortsätter – brygga vid sjön ska ha grävts bort

Konflikten i ett sommarstugeområd i Vimmerby kommun är nog långt ifrån över. I dag har en anmälan om egenmäktigt förfarande upprättats.

Detta gäller inte samma händelse som i går. Nu menar en stugägare att någon grävt bort en brygga vid sjön.

– Bryggan tillhör en målsägande och den är byggd 1990. Målsägaren menar att man fick tillåtelse av samfälligheten att bygga den 1990, men nu har den alltså grävts bort, säger Hampus Haag vid polisen.

Och man tror att det är markägaren?

– Ja, precis, det är vad man tror.

Målsägaren är en kvinna i 80-årsåldern bosatt i Stockholmsområdet.