Anna från Vimmerby vann Hultsfreds Backyard Ultra: "Barnsligt nöjd"

I höstas klarade Anna Andersson sju varv på Hultsfreds Backyard Ultra. Nu var siktet inställt på åtta. Sagt och gjort – och som bonus vann hon damklassen. – Jag är lite barnsligt nöjd över att ha klarat målet, säger hon.

Totalt ställde 21 deltagare upp när Hulsfreds löparklubb arrangerade Backyard Ultra. Loppet går ut på att springa 6,7 kilometer med start varje timme – så många varv man orkar. På damsidan lyckades Anna Andersson från Vimmerby ta sig runt åtta varv, en total sträcka på drygt 53,5 kilometer, och fick kliva högst upp på prispallen.

– Jag hade bestämt mig för att klara åtta och tänkte egentligen inte så mycket på distansen. Jag var så fokuserad på varven. Mot slutet kände jag varje gång: klarar jag verkligen ett till? Men när man får pausen hinner man ladda om. Att få vinna damklassen var ett plus. Barnen sa att jag måste vinna loppet men jag svarade att det kommer jag absolut inte göra. Det var häftigt att få säga: ”Hörni tjejer, jag vann!”.

Bästa tipset: Nötcrème

Att det var sommarvärme och solsken under stora delar av loppet var ingenting som påverkade hennes löpning negativt.

– För min del var det inte så farligt. Jag är van vid både kyla och värme eftersom jag jobbar mycket ute i skogen. Jag är van att gå i röjningskläder när det är stekande sol, säger Anna och skrattar.

Hon siktade på att hålla ett tempo på ungefär 6.30 minuter per kilometer vilket ger en tid på omkring 44 minuter per varv.

– Det kändes väldigt bra förra gången och jag hade samma mål nu. Det blir en ganska lagom paus och att komma in för sent kan kännas lite stressigt. Det som är så bra är att man springer tillsammans och kan hålla tempot ihop. Jag har annars en tendens att vilja dra på och kan ibland känna att jag inte kommer någonstans, men det är så det ska vara. Från varv sex och framåt tillät jag mig själv att ta några gå-steg men jag höll mig mellan 42-45 minuter under varje varv.

När det gäller energiintaget har hon sedan tidigare fått ett värdefullt tips från erfarna löpare.

– Nötcrème! Det är det bästa. Jag trycker i mig det och dricker lite proteindryck, resorb och vatten. Jag äter inte så där jättemycket.

Inte sprungit på två månader

Man skulle kunna tänka sig att Anna Andersson laddat upp med mycket löpning de senaste veckorna för att kunna stå som segrare. Men nej, tvärtom har hon inte tagit ett löpsteg på två månader inför loppet.

– Jag har haft mycket jobb och inte haft motivationen att springa så jag hade inte så höga förhoppningar på förhand. Jag har egentligen bara arbetat fysiskt men det gick ju bra ändå. Jag tror att massagen vi håller på med håller kroppen i trim.

Trea i damklassen blev Susanne Eriksson från Vimmerby. I herrklassen vann Pontus Einarsson från Alvesta på elva varv. David Karlsson från Vimmerby blev trea på åtta varv.