HUSRANNSAKAN I VIMMERBY – TVÅ BLEV MISSTÄNKTA

Två unga män misstänks för narkotikabrott efter en husrannsakan under gårdagen i centrala Vimmerby.

När polispatrullen valde att kontrollera en ung man uppstod misstanke om att han kunde ha narkotika i sin bostad. Det togs beslut om att göra en husrannsakan i hans hem.

Där fanns ytterligare en ung man och den som befann sig i bostaden ska haft misstänkt narkotika på sig. Han är nu misstänkt för ringa innehav och ringa eget bruk.

– Det är svårt att säga, men det är någon form av växtdel som man misstänker är narkotika. Det ska skickas på analys, säger Hampus Haag vid polisen.

Den man först kontrollerade blev endast misstänkt för eget bruk. Något ytterligare, som kunde kopplas till honom, hittade man inte i bostaden.