Tvist mellan man och bilverkstad i Vimmerby blir polisärende

Efter en tvist mellan en bilägare och en verkstad i Vimmerby polisanmäls nu verkstaden.

Enligt anmälan var det i slutet av januari som målsägarens bil fick bärgas till en bilverkstad i Vimmerby för lagning. Om detta är parterna överens, men det är väl ungefär där som man slutar vara eniga. En dispyt har uppstått mellan parterna som har fått målsägaren att polisanmäla företaget.

– Enligt målsägaren, som är en man i 75-årsåldern, ska det topplock som nu är trasigt på bilen ha varit helt när den lämnades in. Verkstaden hävdar å sin sida att det var trasigt när de fick bilen, berättar Jonas Halling vid polisen.

Den anmälan som nu har gjorts avser bedrägeri.