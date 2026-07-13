VIF F15 enda lokala laget med poäng i Gothia Cup-premiären

Vimmerby IF:s F15-lag inledde Gothia Cup-äventyret med en poäng mot Boo FF. VIF fick spela andra halvlek med en spelare mindre efter ett rött kort och var nära ett segermål i matchens absoluta slutskede. Foto: Privat

Vimmerby IF:s flickor födda 2011 var det enda lokala laget som tog poäng när världens största fotbollscup – Gothia Cup – drog igång på måndagen. Det blev en händelserik match med vackert mål på frispark, målchansutvisning och jätteläge till segermål sista minuten.

Den här veckan är fyra lokala fotbollslag på ungdomssidan i Göteborg för att spela världens största internationella ungdomsturnering i fotboll. Gothia Cup samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen.

Vimmerby IF:s P16-lag, Vimmerby IF:s F15-lag, Hultsfreds FK:s P14-lag och Västerviks FF:s P17-lag är de lokala lagen i Gothia Cup.

Bäst gick det för Vimmerby IF:s F15-lag som spelade 1–1 mot Boo FF i en match med två vitt skilda halvlekar. VIF svarade för en imponerande första halvlek och var i ledning med 1–0 i halvtid. Allie Abenius prickade in 1–0 med ett tjusigt frisparksmål i 18:e minuten.

– Första halvlek ägde vi rätt rejält och gjorde ett väldigt fint frisparksmål och hade flera lägen på hörnor, säger Torbjörn Bodman.

Utvisning direkt efter paus

Precis i början av andra halvlek fick VIF sin målvakt utvisad.

– Hon tog bollen med händerna precis utanför straffområdet. Domaren bedömde att en spelare i motståndarlaget var på väg och skulle ta bollen och då blev det en målchansutvisning, säger Torbjörn Bodman.

Det röda kortet gjorde att matchen skiftade karaktär på Hovgårdsvallen.

– Matchen blev jämn i andra halvlek och vi släppte in 1–1 med kvarten kvar att spela. Det var ställningskrig och vi kämpade och slet. Det var jättebra jobbat.

VIF var nära att ta hand om samtliga tre poäng med en spelare mindre på planen.

– Vi hade ett skott i kryssribban sista minuten och ytterligare chanser även fast vi var en spelare mindre. Allt som allt var vi väldigt nöjda efteråt med att vi lyckades hålla ut. Det är bra go trots att vi inte vann matchen.

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Omdiskuterat mexikanskt segermål

Vimmerby IF:s P16-lag förlorade med 0–1 mot Club Indenpendiente från Mexico på måndagsförmiddagen.

– En helt okej insats med tanke på sömnbrist, värmen och säkert några som var nervösa. Vi börjar trevande, men växer in i det mer och mer och har 0–0 i halvtid. Sedan har vi två jättebra lägen och göra mål på men målvakten gör bra räddningar, säger Mats Andersson.

Mexikanarnas omdiskuterade segermål kom några minuter in i andra halvlek.

– Vi åker på ett riktigt skitmål på en frispark som de nickar i ribban och vi slår undan den. Deras spelare får bollen på handen och lägger efter det in den i mål efter lite kalabalik i straffområdet. Jag kan tycka att det skulle ha varit frispark men det är domaren som dömer. Det händer inte så mycket mer under matchen, men vi peppar killarna och tar nya tag i morgon, säger Mats Andersson.

HFK föll mot skickligt lag

Hultsfreds FK:s P14-lag förlorade med 1–3 mot Grand Ouest Élite 47, ett franskt akademilag som har åkt med flera lag till Gothia Cup. Hussein Alhussein gjorde HFK:s mål som betydde 1–3 i slutminuterna.

– Vi mötte ett väldigt spelskickligt och bra lag som var bättre än oss. Vi kom inte upp i nivå redigt själva. Nu laddar vi om batterierna för nästa match, säger Magnus Pihl.

VFF tappade ledning till förlust

Västerviks FF tappade en 1–0-ledning till förlust med 1–2 mot JFV Südholstein inom loppet av några minuter i andra halvlek.

– Man går in i dessa matcher utan att ha särskilt mycket koll på laget man möter. Vi försökte fokusera på det vi kan påverka och jag tycker att killarna startade smart och anpassade sig snabbt efter motståndarna. Vi utnyttjade våra styrkor bra, gjorde en bra första halvlek och tog också ledningen med 1–0. Där och då kändes det jäkligt stabilt och ledningen stod sig fram tills att det var cirka tio minuter kvar då 1–1 kom. Det gav motståndarna kraft och kort därefter satte de även ledningsmålet. Vi försökte forcera de återstående minuterna, men lyckades inte. Vi deppar inte ihop för det här även om killarna hade förtjänat att få med sig poäng i dag. I morgon tror vi att vi möter ett riktigt starkt motstånd och om vi ska nå A-slutspel bör vi få med oss poäng i den matchen, säger Christos Sevlidis.