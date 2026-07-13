ALGBLOMNING I ÄNNU EN SJÖ – HÄR AVRÅDER MAN FRÅN BAD

Vimmerby kommun avråder från att bada vid Stjärneviksbadet i sjön Juttern på grund av algblomning. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby kommun avråder sedan tidigare från bad vid Krönbadet utanför Vimmerby på grund av algblomning. Nu kommer kommunen med ytterligare en avrådan av samma anledning. Denna gång handlar det om Stjärneviksbadet i sjön Juttern.

Vimmerby kommun avråder från att bada vid Stjärneviksbadet i sjön Juttern på grund av algblomning. Avrådan gäller så länge som algblomningen pågår.

I samband med badvattenprovtagningen gör kommunen en visuell kontroll för att se om det är alger i vattnet. Den senaste provtagningen gjordes den 13 juli 2026 och då såg kommunens personal att det var algblomning vid Stjärneviksbadet.

"Eftersom alger kan vara farliga att få i sig och att få på huden ska du undvika att bada vid Juttern, Stjärneviksbadet under tiden som algblomningen pågår", skriver Vimmerby kommun.

Information om avrådan kommer att finnas på badplatsen. En ny visuell kontroll kommer göras fredagen den 17 juli.