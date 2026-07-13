UNGDOMAR MISSTÄNKS FÖR FÖRSKINGRING PÅ SOMMARJOBBET

Tre sommarjobbande ungdomar misstänks för förskingring på det sommarjobb som de har haft i Hultsfreds kommun. – Det är jättetråkigt och jag blev så jädra besviken när jag upptäckte det, säger personen som är ansvarig för de feriearbetande ungdomarna.

Hultsfreds kommun har inkommit med en polisanmälan om förskingring efter att varor för 5 000–10 000 kronor har försvunnit från en verksamhet där feriearbetande ungdomar jobbar. Det ska ha inträffat under vecka 26 och 27 och man misstänker att det är sommaranställda ungdomar som inte har tagit betalat för varorna.

Det bekräftas av personen som var ansvarig för de feriearbetande ungdomarna.

– Det är jättetråkigt och vi är givetvis riktigt besvikna. Vi ligger back nu och hoppas att vi kan ta igen det, säger personen till vår tidning.

Hur upptäcktes brottet?

– Även om jag inte är på plats hela tiden har jag ganska bra koll. Jag har kortterminalen i mobiltelefonen och kan se pengarna som kommer in. Jag noterade vissa tider att det inte kom in pengar på kortterminalen när jag såg att det skulle göra det. Jag tyckte att det var märkligt och höll koll på det. Det är jättetråkigt och slutade med att vi tog dem på bar gärning i slutet av vecka 27, säger personen.

Hultsfreds kommun kontaktades eftersom det är kommunen som är ansvarig för feriearbetarna och kommunen valde att göra en polisanmälan om förskingring.

Tre ungdomar misstänks för brott och jobbar inte längre kvar i verksamheten.

– Allihop har erkänt att de har gjort det. Jag tror inte de förstod hur mycket pengar det handlade om och vad de egentligen gjorde. Det är jättetråkigt och jag blev så jädra besviken. Det hade jag inte väntat mig, det kan jag säga.