Karin ställer ut med minnesutställning över sin man: "Lika tokiga båda två"

Flera av hans skisser över Vimmerby visas upp.

Karin Andersson ställer ut med en minnesutställning över sin man Torsten Anderssons verk. På bilden ser man deras bostad i Södra Vi, där de under många år höll påskutställningar. Foto: Simon Henriksson

En årlig påskutställning höll Torsten Andersson och hans fru Karin i hemmet i Södra Vi. Nu hyllas Torsten med en minnesutställning i Warmbadhuset. – Vi var lika tokiga båda två, säger Karin.

I väldigt många år var påskutställningen hemma hos Karin Andersson och hennes man Torsten ett stående inslag för konstintresserade i trakten. Torsten gick bort 2012, men några år senare höll Karin en egen påskutställning i bostaden i Södra Vi.

– Jag hade ett par själv, men det blev inte samma sak. Vi hade den sista 2012 och han var inte särskilt pigg då. I Skåne var det mycket runt påsken och då tyckte vi att man skulle ha något att göra här under påsken också, berättar Karin Andersson.

Nu håller hon och Mia Brushane på att hänga vinterns utställning på Warmbadhuset. Det blir en minnesutställning över den framlidne konstnären. Karin ställer själv också ut ett 20-tal verk.

– Det är fantastiskt roligt. Det har varit lite jobbigt att plocka i ordning allt. Ramarna har stått i mitt förråd, så en del har jag fått snygga till. Det är mycket gamla tavlor och det ska bli kul att visa dem. Jag har målat en del nytt i år också, berättar hon.

– Det är så roligt att du kom igång och målade nytt i år. Både Karin och Torsten har fått sina tavlor jurybedömda på rådhuset på den tiden. Alla konstintresserade vallfärdade till deras påskutställningar, fyller Mia Brushane i.

"Lika tokiga båda två"

Karin målar mestadels naturmotiv.

– Det är båtar, blommor och höns. Det kan bli vad som helst.

Torstens specialitet var hus.

– Deras palett pratar verkligen med varandra och även formspråket. Att de träffades och konstnärsskapet stämde var häftigt, säger Brushane.

– Vi var lika tokiga båda två, skrattar Karin.

Vernissage på lördag

Torsten Andersson var en utpräglad impressioniskt kolorist med enkelhet som förtecken. Han var verksam i cirka 30 år och har ställt ut i såväl Stockholm som Moskva. Han var flitigt anlitad för illustrationsuppdrag åt arkitekter, företag och kommuner.

Det finns skisser över Vimmerby som är bevarade i stadshusets arkiv och som kommer visas för allmänheten för första gången nu.

– Det här är en generationsfråga och jag tror att det många som inte sett dessa. Vi tror att det blir stort intresse och att många kommer och upplever gamla minnen. Kanske några av dem som var på Södra Storgatan 6 i Södra Vi under påskutställningarna i källaren, säger Mia Brushane.

Vernissagen sker nu på lördag och sedan håller man öppet utställningen fram till den 7 december. Men någon invigning efter renoveringen av Warmbadhuset är man inte helt redo för.

– Nej, den tar vi till våren när vi blivit ännu mer klara. Det kommer bli bra, men golven är inte helt klara och vi är inte helt färdiga med akustiken. Det har blivit fint och det är nymålade väggar och nya tavelhängarlister från sekelskiftet.