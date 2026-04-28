Lina och Irfan ställer ut tillsammans för första gången i Vimmerby

Lina Anemyr och Irfan Dzinic ställer ut tillsammans för första gången på Warmbadhuset. Foto: Simon Henriksson

Hultsfredskonstnären Lina Anemyr och Vimmerbykonstnären Irfan Dzinic har känt varandra länge. Nu till helgen ställer de ut tillsammans på Warmbadhuset.

2023 var ett speciellt år för både Lina Anemyr och Irfan Dzinic. Under det året hade båda sina första egna utställningar på CHG Ateljé och Galleri i Vimmerby.

Sedan dess har de båda fortsatt och nu ställer de för första gången ut tillsammans. Den 2 och 3 maj blir det konstutställning på Warmbadhuset.

– Lina och jag känner varandra sedan tidigare och hon övertalade mig att göra min första utställning på en samlingsutställning på Kopparslagaren för fyra år sedan. Vi har följt varandra och pratat om att ställa ut tillsammans. Det känns jätteroligt och som en stor ära att göra det, säger Irfan Dzinic.

Men de har tidigare varit involverade i varandras utställningar och samarbetat på olika.

– Vi hade bland annat en målarkurs för tonåringar tillsammans, berättar Lina Anemyr.

Akvarellmålning av Vimmerby

Irfan använder sig av olika tekniker och till den här utställningen blir det mest akvarell men även färgade pennor och kaffemålning. Han gör fortsatt mycket fordon i olika skepnader.

– Just nu håller jag på med en akvarellmålning av Vimmerby. Jag kanske hinner klart med det i veckan, berättar han.

Irfan har tidigare gjort stadsmotiv över bland annat Virserum och bosniska Mostar. Lina Anemyr jobbar fortsatt mycket med blyert, men har också gjort sin första kolteckning som föreställer strandpromenaden i Hultsfred.

Till den här utställningen blandar hon en del hon gjort sedan tidigare med en del nytt. Hon har valt att fokusera på större motiv med större detaljer.

– Det är roligt och jag är inte van att sitta så länge.

Tog 40 timmar att göra

En tavla vid namn "Girls night out" tog bara den 40 timmar att göra.

– Jag kunde ha lagt ned 20 timmar till, men ingen hade sett att jag gjort det, säger hon.

Nu hoppas båda förstås att det blir mycket folk den 2 och 3 maj.

– Den 3 maj är ju "Upptäckardan" så vi hoppas på mycket folk. Det är otroligt bra det här och det är så roligt med den yngre generationen som målar, säger Mia Brushane från Vimmerby Konstförening.