Musikunderhållning vid Warmbadhuset igen: "De som är med är taggade"

I morgon kväll är det dags för Warmbadhusets kulturkväll och flera lokala musiker kommer uppträda på scenen. Foto: Ossian Mathiasson

Det har gått några år sedan det spelades musik på scenen vid Warmbadhuset i Vimmerby. I morgon är det dags för comeback när det arrangeras en kulturkväll vid Warmbadhuset. – Det känns bra och allt verkar vara på plats, säger Göran Nachtweij.

Göran Nachtweij började med kulturkvällarna vid Warmbadhuset 2011 och anordnade 30-talet arrangemang fram till coronapandemin. Efter coronapandemin har det varit skralt med musikrelaterade arrangemang vid Warmbadhuset.

I år blir det comeback och Göran Nachtweij håller i trådarna för konserten som arrangeras på lördagskvällen.

– De som är med är taggade och vi hoppas bara på att det blir fint väder i och med att vi uppträder under bar himmel, säger Göran Nachtweij.

Vad har du som arrangör fått för reaktioner nu när eventet gör comeback?

– De tycker nog att det ska bli kul att man kör igång en musikhappening igen. Vi får se vilket utfall det blir, men vi hoppas att det blir bra. Vi har fått med några artister på öppen scen.

"Allt mellan 20 och 200 personer"

Han och radarpartnern Kjell-Åke ”Kjella” Johansson kommer hålla i musikbiten tillsammans med ett gäng lokala artister. De medverkande artisterna är Daniel Lindqvist, Isabella Bexell, Hilda Andersson, Morske Män och Anders Hård. Isabella Bexell kommer vara konferencier på kulturkvällen.

Vad hoppas ni på i publikväg?

– Vi hoppas att det kommer någon i alla fall. Alla är välkomna och det är fri entré. Konstföreningen håller konsthallen öppen på lördag. Man kan ta med egen fika och vi försöker få en fin musikkväll, säger Göran Nachtweij.

– Det kan bli allt mellan 20 och 200 personer. Känslan är att det blir någonstans däremellan. Rekordet är på 400 personer, men så mycket folk lär det inte bli den här gången, säger Kjell-Åke ”Kjella” Johansson.

Det blir som sagt en kulturkväll i år och vad som händer sommaren 2026 är oklart.

– Vi får se om vi kör en gång eller om man ska försöka ge sig på det vi gjorde sist med flera kulturkvällar. Det får vi kolla över. Det är trevligt att köra ihop ett gäng och bjuda på musik. Vi får hoppas att det är folk som kommer och som tycker att det är hemtrevligt på den lilla scenen. Det blir en sån närhet, säger Göran Nachtweij.