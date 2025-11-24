Bejublad julkonsert blev den sista på ett tag – nu tar Alice paus

Klangs julkonsert blev den sista på ett tag. Nu tar Alice Hartvig nämligen en paus. Foto: Privat

Under söndagen var det dags för Klang Studios årliga julkonsert. Många människor samlades för att lyssna till sångerna i Mässhallarna. Men nu väntar ett längre uppehåll för Alice Hartvig.

Alice Hartvig driver Klang Studio och har i många år arrangerat en julkonsert. När man växte ur Kulturskolan gick flytten av konserten till Mässhallarna.

Där hölls under söndagen årets upplaga med körsångare, solister och instrumentalister.

– Det här var tredje gången vi var på Mässhallarna. Vi har ju fått lyxproblemet att Kulturskolan är för liten och trång för oss. Det är jätteroligt, men sista gången vi var där fick vi neka folk i dörren. Det går ju inte. Det här är mer luftigt och en väldigt öppen lokal. Små barn kan springa av sig samtidigt, berättar Alice Hartvig.

Ett 50-tal personer befann sig på scen och ett 150-tal fanns i publiken. På scen fanns allt från den som är fem år till den som är betydligt äldre.

– Det blir en uppvisning av det vi har jobbat med och så kan man ses och mötas i musiken. Det som är så kul med konserterna är att de yngsta till de äldsta, alltså min seniorkör, finns med.

Är du nöjd med den här upplagan?

– Gud, ja. Jag är jättenöjd. Alla fyra körer – två barn, en vuxen och en senior – uppträdde. Sedan var det några sångsolister som jag tillfrågat och instrumentalister, som tagit individuella lektioner under terminen.

Ska ta en paus nu

Extra skönt att det blev så bra tycker hon med anledning av den lite längre paus hon nu ska ha.

– Det var fint att få avsluta så på topp. Jag ska vara så gott som föräldraledig nästa termin och då var det fint att det blev så härligt och varmt. Nästa termin blir det inte samma stora satsning, men jag är så himla glad att så många vill musicera med lilla mig. Det är så mäktigt och stort att samla alla på samma ställe. Jag är superdupernöjd.

Någon vårkonsert 2026 blir det alltså inte.

– Nej, jag håller inte igång alla grupper. Jag ska inte jobba speciellt mycket och jag ska försöka att vara lite ledig. Det är svårt när man jobbar med sin stora passion, men jag ska försöka.

"Mitt hjärtebarn"

Att ta in någon annan under föräldraledigheten var en tanke, men till slut blev det inte så.

– Jag känner att det är så mycket mitt. Det är mitt hjärtebarn som jag skapat och byggt upp. Därför tar jag en liten paus, samlar ny energi och kommer längta tillbaka. Till hösten ska jag vara igång igen som vanligt.