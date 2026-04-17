Alice blev årets unga företagare: "Finns inget stopp på mig"

Alldeles nyss var det dags att dela ut priset till Årets unga företagare på Vimmerbygalan. Det gick till 31-åriga Alice Hartvig för sin satsning på Klang Studio.

Det var redan 2021 som Alice Hartvig startade upp sin musikundervisning under namnet Klang Studio i Vimmerby. Hon renoverade upp en lokal på Sevedegatan i Vimmerby och höll sedan till där i några år.

Hon har bland annat haft körer för barn, vuxna och seniorer. För två år sedan lämnade hon sin lokal och den främsta anledningen till det berodde på en halvtidstjänst på Astrid Lindgrens Näs.

Därefter har hon hyrt in sig i Sveasalen för sin körverksamhet. Mycket av jobben sker också ute på platserna som anlitat henne.

Gränsen går vid 35

I kväll hyllades hon stort när hon utsågs till Årets unga företagare i Vimmerby genom sin satsning på Klang Studio. Kriterierna för att kunna få priset är att man kan visa ett bra resultat, att man är huvudägare och har drivit verksamheten i flera år.

Dessutom finns det en gräns som går vid 35 års ålder.

– Företagaren sprider ljus och framtidstro genom sitt engagemang och sin närvaro. Man bidrar till att berika kulturlivet och stärka människors välmående, sa Hampus Weth Wolmeryd bland annat i motiveringen.

Alice Hartvig berättade att när hon studerade till musiklärare ville hon göra det här med körverksamhet lite vid sidan om.

– Det fanns inget annat jag ville jobba med kände jag. Går det inte så går det inte, men än så länge gör det det, berättade hon.

"Finns inget stopp på mig"

Hennes vision är att sång och musik ska vara till för alla som vill. Hon har allt från babysång till en seniorkör.

– Alla behöver sång. Körsång är tacksamt och då behöver man inte sjunga själv. Det var inte farligare än så här känner man och så mår man bra på köpet. Alla kan sjunga, säger hon.

Några planer på att avveckla finns inte alls.

– Det finns inget stopp på mig.

Det här innebär också att Alice Hartvig kommer att få representera Vimmerby i regionen som årets kandidat till att få samma pris i hela Kalmar län.