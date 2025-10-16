16 oktober 2025
Nystartat inredningsföretag i Vimmerby

NÄRINGSLIV 16 oktober 2025 07.16

Vimmerby Metalldesign AB startades 15 oktober 2025. 

Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Tillverka och sälja kundanpassade inredningsdetaljer/möbler i metall, både i serietillverkning och enskilda designer. Målgrupp hushåll, restauranger, stall."

Registreringen av företaget gjordes den 15 oktober, och det har sitt säte i Vimmerby.

Företagets aktiekapital är 25 000 kronor.

Företrädare är Anders Hård, 50 år, som är styrelseledamot.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.

