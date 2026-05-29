Kristersson presenterar vallöfte – kommer till Vimmerby, Västervik och Kalmar

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommer snart till Vimmerby, Västervik och Kalmar. Så sent som i september var han på Frödinge mejeri i Vimmerby kommun. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Mostphotos

Moderaterna ska presentera ett nytt vallöfte den 1 juni. Då kommer statsminister Ulf Kristersson (M) till Vimmerby, Västervik och Kalmar.

Valtemperaturen höjs i takt med sommarvärmen i övrigt. Moderaterna kommer den 1 juni att presentera ett nytt vallöfte och det sker på morgonen i Norrköping.

Då delar statsminister Ulf Kristersson och hans vice partiordförande Elisabeth Svantesson med sig vad detta innebär. Efter detta fortsätter moderatledaren ned till Kalmar län.

Även försvarsminister Pål Jonsson och MUF-ordförande Douglas Thor kommer finnas med på ett hörn och det blir besök i Vimmerby, Västervik och Kalmar.

Ska fiska och besöka ALV

Det kallas för "Sydostturnén" och i Västervik blir det en fisketur med Sportfiskarna i Västervik. Då deltar även kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M).

I Vimmerby blir det ett mer väntat besök. Statsminister Ulf Kristersson ska till Astrid Lindgrens Värld och närvarar då gör oppositionsrådet lokalt Niklas Gustafsson. Valsommaren 2018 besökte Stefan Löfven, då statsminister och partiledare för S, just Astrid Lindgrens Värld.

Så sent som i september förra året var Ulf Kristersson i både Västervik och Vimmerby senast. I Västervik besökte han Willys för att prata om den sänkta matmomsen, de höga matpriserna och det viktiga med konkurrens bland matjättarna.

I Vimmerby kommun besökte han Frödinge mejeri för första gången och avslöjade då att han är en storkonsument av just ostkaka.

– Jag gillar ostkakan. Varje månad i vart fall. Jag tycker att det funkar bra med hårt stekt fläsk också, men det vanligaste är att jag äter den som en matigare efterrätt med en god, hemmagjord sylt, berättade han då.

Dörrknack i Kalmar

I Kalmar blir det dörrknack med moderata medlemmar och därefter ett townhall-möte. Bussturnén fortsätter därefter och det blir mycket resande för Ulf Kristersson dessa dagar.

Den 2 juni ska han nämligen till Uppvidinge, Växjö, Ljungby, Värnamo, Gnosjö och Borås. Den 3 juni väntar besök i Jönköping, Ödeshög, Vadstena, Motala, Mjölby och Linköping.