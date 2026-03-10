Konkursen består – nu ska Hotell Dacke säljas: "Handfull intressenter"

Magnus Boberg på Fastighetsbyrån har fått i uppdrag att försöka sälja Hotell Dacke. Utgångspriset förväntas ligga på runt en och en halv miljon kronor. Foto: Lotta Madestam

Hovrätten har beslutat att konkursen består, så nu ska Hotell Dacke läggas ut till försäljning. "Vi är glada att vi äntligen nått den punkten", säger Nelly Rasmussen Sjöstedt, på Advokatfirman Kronan. Foto: Lotta Madestam

Nu ska Hotell Dacke läggas ut till försäljning. Hovrätten har beslutat att konkursen består, vilket möjliggör att fastigheten säljs. – Vi har haft en handfull intressenter som väntat på konkursbeslutet, så vi är positiva till att hitta en bra köpare som kan driva det vidare, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt på Advokatfirman Kronan, Kalmar.

Konkursförvaltare Helena Karlsson blev tvungen att pausa försäljningen av Hotell Dacke i slutet av förra året. Skälet var att beslutet att försätta dödsboet i konkurs överklagats.

– Hovrätten har fattat beslut att konkursen består och domen vann laga kraft i förra veckan, så nu kan vi äntligen sälja fastigheten, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt.

Finns en handfull intressenter

Det uppdraget har lämnats till Magnus Boberg, mäklare på Fastighetsbyrån i Vimmerby-Hultsfred.

– Vi har haft en handfull intressenter som väntat på konkursbeslutet, så vi är positiva till att hitta en bra köpare som kan driva det vidare. Men vi har ändå valt att gå vidare via mäklare för att få ut det på öppna marknaden, så ingen ska gå miste om möjligheten, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt.

Hur vill du kommentera att domen vunnit laga kraft, så ni kan gå vidare med en försäljning?

– Det är tacksamt för borgenärernas skull, att vi kan jobba vidare med konkursen. Vi jobbar ju för deras intresse, så vi är glada att vi äntligen nått den punkten, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt, som inte kunde föreställa sig att det skulle dra ut så här på tiden.

– Det är inte speciellt ofta konkurser överklagas, och det hela fördröjdes i och med att hon som överklagade beslutet begärde anstånd vid flera tillfällen. Att det skulle ta så här lång tid hade vi inte med i beräkningen.

Kommer ut inom ett par veckor

Enligt Magnus Boberg kommer annonsen att läggas ut inom ett par veckor. Utgångspriset förväntas ligga på runt en och en halv miljon kronor.

– I och med att beslutet vunnit laga kraft ska vi ta bilder och göra klart annonsen, och vi har en del leads att ringa på. Jag vet inte hur många som är genuint intresserade och inte heller geografisk placering, om de är lokala eller vad de kommer ifrån. Vi får ta det nu när vi har den juridiska möjligheten att bearbeta det, säger han.

Vad tror du om möjligheterna att få det sålt?

– Jag hoppas att framför allt lokala krafter samlas kring det här. Vi har lite möjligheter genom att vi fått bra stöttning av lokala banken, som har lånet idag och månar om bygden, och vi har kommunen som kan bidra med sin kunskap och expertis i olika frågor som rör en sådan här verksamhet.

Advokatfirman Kronan kommer samarbeta med Bill Kronqvist, konkursförvaltare för Jormas Hotell i Virserum AB, som kommer sälja inventarierna.

– Så får vi se om vi hittar en köpare som vill köpa allt eller bara fastigheten, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt.

Vi har sökt Bill Kronqvist för en kommentar utan resultat.