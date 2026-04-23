Ainas satsning firar hela tio år – skulle aldrig bli egen företagare

"Det kommer gå bra", hade Aina sagt om hon fick chansen att hälsa något till sig själv dagarna före öppning 2016.

Hon gick tre starta eget-kurser, men tyckte det verkade så svårt att driva eget företag. Nu firar hennes satsning Hudvårdskompaniet i Vimmerby hela tio år. – Jag hade en föreställning om hur det var att ha företag och det är en uppfattning jag tror att många har, säger Aina Wiger.

I april 2016 vågade Aina Wiger ta ett stort steg och öppna Hudvårdskompaniet i Vimmerby. Hon var helt själv till att börja med och hade man frågat henne några år tidigare hade det inte varit möjligt.

– Jag är från Gotland och vi har bott i Stockholm, Göteborg och nära Värnamo. Precis som för många andra så inser man att man behöver hjälp när man får barn. Min man kommer härifrån och då hade hamnade vi i Vimmerby. Han driver också eget och är borta mycket, och det här hade inte funnits om familjen här inte hade funnits och ställt upp, berättar Aina Wiger.

Hon trivdes bra som anställd, men vid flytten hit kom tankarna på något eget.

– Jag hade en föreställning om hur det är att ha företag och jag tror att många har den uppfattningen. Jag tänkte att jag kunde sitta och kolla Facebook hur mycket jag vill utan att någon säger till mig. Men alla som har eget företag känner nog till att det är väldigt lite fritt. Det är ett tajt schema hela tiden och skulle man få för sig att slöscrolla Facebook, då får man dåligt samvete, säger hon och skrattar.

Men att starta en egen verksamhet var alltså långt ifrån någon självklarhet.

– Jag ville inte driva eget. Jag trivdes bra med att vara anställd och tror att jag är en bra anställd också. Jag gick tre starta eget-kurser och det verkade så svårt. Ibland tror jag att man övertänker det. Som med mycket annat är det bara att göra, men först tog jag ett annat jobb och tänkte att det här går inte, jag dör inombords och jag har ju jobbat med det här hela mitt vuxna liv.

Hur minns du tillbaka till den första tiden?

– Jag tänkte att det skulle bli svårt. Min tanke var att jag inte skulle kunna ta ut lön de första tre åren, men det visade sig att efterfrågan fanns. Folk hade åkt långt för behandlingar och det fanns ett behov jag inte förstått. Så det blev full rulle direkt.

När kunde du ta ut din första lön?

– Redan första månaden. Det var en chock. En anekdot är ju att Josefin, som driver Korka Kvarn, lade upp en video när hon kunde ta ut sin första lön. Jag förstår den häftiga känslan, det är en känsla man aldrig glömmer.

Flyttade till större lokaler

Hon inledde i en mindre lokal på Sevedegatan och var ensam första halvåret. Sedan anställde hon en till som jobbade i butiken.

– Vi öppnade webbshopen i samband med det och ett år senare blev det en hudterapeut till. Ganska snabbt insåg jag att jag behövde fler hudterapeuter och började leta lokal. Joakim (Carlqvist, Stadshotellet) fick nys om det och skulle göra sin spasatsning. Det var anledningen till att vi hamnade här. I sex års tid fanns det en gömd dörr här, men sedan när den togs bort blev det rätt stort, berättar hon.

Efter cirka tre år började priserna att hagla över henne. Vid Vimmerbygalan 2019 fick hon pris både som årets nyföretagare och som årets kvinnliga företagare.

– Jag har inte fått några priser efter det, skrattar hon.

– Covid hann ju komma där, så allt blev förskjutet. Men jag minns att jag fick åka till residenset i Kalmar och flera andra som hade fått motsvarande pris var där. Det var jättehäftigt att stå där med alla andra. Man vet ju hur mycket tid de har lagt ned och företaget går före nästan allt. Det går före familjen nästan. Det är så mycket ansvar och så mycket att fixa med och så får man dela det med 50 andra som gjort samma resa. Man jobbar mycket i det dolda, så det var verkligen jättehäftigt.

Hur många timmar lägger du ned i veckan?

– Jag kom faktiskt till en punkt förra året. Vi hade två salonger och jag valde att stänga den i Västervik. Det var inte för att det gick dåligt, utan för att min tid inte räckte till. Jag kände att jag inte visste hur länge jag skulle palla det, även att jag har jättefina kollegor som driver det med bravur. Min egen tid i behandlingsrummet blir bara mindre och mindre, och det är det enda jag vill egentligen.

Så du skulle behöva en extern vd?

– Ja, men det går ju liksom inte. Alla förstår att det är stört omöjligt. Det var väldigt mycket tankar och funderingar innan jag var tvungen att ta beslutet. Det känns tråkigt och lite som ett nederlag, men det har faktiskt fått mig att blomma om lite.

Hon märker också att många kunder nu åker från Västervik till Vimmerby.

– Man kan tänka att det här är en liten ort och inte så stort underlag, men alla häromkring är vana att ta sig en bit om man ska göra något.

Pandemin var en stor utmaning

En stor utmaning för henne och företaget var förstås pandemin. Den slog hårt mot hela branschen.

– Jag är astacksam för att det var en liten ort jag var verksam på och att vi gjorde det här tillsammans. Det var inte som i Stockholm, men det var ändå en svår tid. Jag kunde inte permittera folk och vi kunde inte jobba hemifrån. Det var väldigt mycket om att vi inte skulle gå till massören eller frisören. Det var mycket emot vår bransch, men vi hade visir och ingen i personalen hade covid. Så folk kom ändå känner jag och det var något helt annorlunda mot hur kollegor i större städer hade det. Det blev som en klapp på axeln att man överlevde det.

Var det den tyngsta perioden?

– Ja, det är det nog. En del andra har ju aldrig gått så bra, så det var väldigt speciella tider.

På tio år har Aina Wiger gått från att vara ensam till att ha sex anställda.

– Det har gått snabbt de här tio åren och vi är lagom med folk nu. Lokalen är också väldigt bra och vi mår jättebra här. Vi har pratat mycket om att folk ska vilja komma hit och att det är viktigt att det är vårt happy place. Det är en plats där vi ska må bra åtta timmar per dag.

Det planeras också för en satsning på ett eget märke.

– Det har vi jobbat med vid sidan av ett tag. Det får inte bli fel och det jag skyndar hellre långsamt, men jag hoppas att det är i full gång om tio år.

Hur långt har du kommit med det?

– Allt är typ klart, men det är meckigt med paketeringen. Produkten tar tid och så vidare, men det är paketeringen som är mest omständlig.

Aina Wiger har också gått på en riktig smäll under de här tio åren.

– Det var en jobbig tabbe. Vi har haft en del egna varor som borstar, doftpinnar och läppbalsam. Vi hade en ansiktsborste, en typ av rengöringsborste, som sålde jättebra. Plötsligt en dag damp det ned ett stämningsbrev från ett ganska stort företag som hade designpatentet. Då handlade det antingen om att ta det till rätten och strida för det eller betala sig ur det.

Var det total panik då?

– Ja, typ total panik. Det hade varit en sådan succé att vi inte hade något jättelager, men vi fick betala oss ur det.

Det hade hon sagt till sig själv

Det är aldrig en lugn stund för Aina Wiger, men hon ångrar inte heller att hon gjorde slag i saken för tio år sedan.

– Jag tycker aldrig att det är tråkigt att gå till jobbet. Det händer grejer hela tiden och vi investerar mycket i maskiner. Det viktigaste framåt är att leverera ännu bättre service, så att ännu fler vill komma hit.

Om du hade fått säga något till dig själv dagarna innan du öppnade, vad hade det varit då?

– Det kommer gå bra. Det hade varit det helt enkelt.

Nu på lördag firar Hudvårdskompaniet sina tio år tillsammans med partners och kunder.

– Det ska bli skitkul. Det blir en dagsfest verkligen. Det kommer vara olika erbjudanden såklart, prova på-behandlingar och det kommer en tjej från Linköping som tatuerar bryn och vår fantastiska massör också. Vi har också en helt ny lasermassage som vi lanserar och för de som inte vill tatuera bryn, så testar vi en ny teknik där man sprejar på dem. Jag har knappt sett det någon annanstans. Det finns också möjlighet till hudskanning, där man får se hur huden ser ut på djupet.