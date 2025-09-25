Lokalt inslag i tv när Tinos amerikanska släkting söker sina rötter i trakten

Tino Åberg får en central roll i nya omgången av SVT-programmet "Allt för Sverige" när hans släkting söker sina rötter i Vimmerbytrakten. Foto: Lotta Madestam

Tino Åberg från Vimmerby har en viktig roll i årets säsong av tv-programmet ”Allt för Sverige”. Hans amerikanska släkting Elizabeth Bundrick ska söka sina rötter i Frödinge, Totebo och Hjorted. – Det känns fantastiskt roligt, säger han spänt inför premiären.

För andra året blir det lokala inslag i SVT-programmet "Allt för Sverige". Förra säsongen sökte TikTok-influeraren Maxwell Mirho, sina rötter i Lönneberga.

När den 13:e säsongen har premiär den 20 oktober är Elizabeth Bundrick, 26 år från Clemson South Carolina, en av tio som söker uppgifter om sin svenska gren i släktträdet.

– Allt tar sin början med min farfars syster Elsa Åberg, som hon hette då när hon utvandrade 18 år gammal från gården Bränneblägda i Totebo till Nordamerika 1923, berättar Tino Åberg, närmare bestämt från Brantestad utanför Vimmerby.

”Trodde de skojade först”

Med på samma båt var Einar Lindvall från Frödinge. Det föll sig så att ungdomarna fann vandra och kärlek uppstod.

– Jag trodde först de skojade när produktionsbolaget Meter Television ringde mig och berättade att jag hade en släkting som skulle vara med i programmet, säger Tino Åberg som berättar sin spännande släkthistoria. Hela vägen ner till Elizabeth.

Men för att inte spoila något får den intresserade snällt finna sig i att vänta in tv-programmen där tio svensk-amerikaner kommer till Sverige för att få uppleva det land där de har sina rötter. Tårar, kulturkrockar och mycket skratt blandas med tävlingar som har anknytning till svenska seder och myter. Programmen har spelats in under sommaren, bland annat i Vimmerbytrakten, med Anders Lundin som programledare.

Vad säger du om att få vara delaktig i programmet?

– Det har varit jätteroligt. Jag har haft kontakt med tre personer i produktionsbolaget sedan i februari. Jag har fått identifiera mina släktingar, dela med mig av fotografier, berätta om släktgården i Bränneblägda, som jag var sist att äga i min släkt. Jag har delgivit så mycket jag har kunnat. Jag fick också ett uppdrag, att skicka en videohälsning till Elizabeth som hon får del av när hon landstiger. Så den kommer visas i tv, förmodar jag.

"Allt för Sverige" tillhör Tino Åbergs favoritprogram. Nu känns det förstås extra spännande när det handlar om hans egen släkt.

– Jag tycker det är jättetrevligt och intressant program. Nu håller jag tummarna för att hon vinner, så släkten får träffas.