Känslostormar när Tinos släkting söker sina rötter – "Emotionellt"

Elsas föräldrar och fem syskon följde henne till tågstationen i Totebo, som Elizabeth Bundrick förstås besökte i kvällens avsnitt. "Tänk att det var här hennes äventyr började”, säger Elizabeth hänförd. Foto: Skärmdump, SVT

I Hjorted kyrka finns två vaser som Elizabeth och Tinos släktingar Elsa och Einar skänkt. Just vaserna gjorde störst intryck på Elizabeth, sa hon i programmet. Foto: Skärmdump, SVT

Tino Åberg har sett fram emot nya säsongen av Allt för Sverige. Kvällens avsnitt väckte en storm av känslor hos både honom och släktingen Elizabeth när hon fick sitt brev. Foto: Privat

I kvällens avsnitt av Allt för Sverige fick vi se Tino Åbergs släkting Elizabeth söka sina rötter i trakterna av Vimmerby och Västervik. Foto: Privat/skärmdump SVT

Tino Åbergs släkting Elizabeth Bundrick får vara med om en riktig känslostorm i kvällens avsnitt av ”Allt för Sverige”, när hon får öppna sin kista. Äventyret för henne till Totebo för att lära mer om sin släkts historia och hon kan stryka med fingrarna över vaserna i Hjorteds kyrka, som hennes förfäder skänkt. – Det känns som en guldbiljett att få all den här informationen, säger hon i programmet.

Tino Åberg från Brantestad utanför Vimmerby har längtat efter årets säsong av Allt för Sverige sedan han fick veta av produktionen att hans amerikanska släkting valts ut att söka sina svenska rötter.

– Jag har fått identifiera mina släktingar, dela med mig av fotografier, berätta om gården i Bränneblägda, som jag var sist att äga i min släkt. Jag har delgivit så mycket jag har kunnat, berättade han för vår tidning inför premiären. Här kan du läsa mer om det.

Släktingen öppnar sin koffert

I kvällens avsnitt var det fokus på Elizabeth Bundrick, 26 år från Clemson, South Carolina, när hon fick den äran att öppna amerikakofferten i miniformat. Tino Åberg visste att det var ”Elizabeths avsnitt”.

– Jag kunde inte hålla mig till det visades vid 20, utan tittade på SVT Play och så har vi firat med kaffe och äppelkaka, berättar han.

Vad tyckte du om programmet?

– Det gick till mitt hjärta. Det var väldigt emotionellt att se gården i Bränneblägda, eftersom jag var den sista i familjen Åberg som ägde den innan jag sålde. Så jag har med mig mycket minnen från barnsben, så att se min släkting läsa upp sin släkthistoria var väldigt starkt. Och det var väldigt fint filmat. Rörande och gripande, säger Tino Åberg.

Annons:

”Alltid varit nyfiken”

Elizabeth slog sig ner på en sten intill en kohage och ladugården i Bränneblägda. Där började hon läsa det långa brevet som berättade mer om Elsa Åberg, som var Elizabeths morfars mor och Tino Åbergs farfars syster.

”Jag har alltid varit nyfiken på mammas sida av släkten”, sa Elizabeth i programmet. Tänk att det var här hon växte upp. Det var det här hon lämnade.

Förändrade Elsas liv

Sommaren 1923 skulle ett besök av Elsas pappa Martin Åbergs bror Albin Åberg som hade emigrerat till USA 20 år tidigare, förändra Elsas liv, berättar de i programmet.

”Elsa blev så hänförd av Albins berättelser från livet i Amerika, att hon fattade det drastiska beslutet att göra honom sällskap tillbaka”, läser Elizabeth ur brevet.

Elsa lämnade Bränneblägda i september 1923, utan en aning om vad som väntar, och om hon ska få återse sina anhöriga.

Två vaser i Hjorteds kyrka

Särskilt berördes Elizabeth av stycket om hur Elsa och Einar blev kära och gifte sig, hur de återvände till Bränneblägda och att Elsa kom hem till sin mamma Johannas grav, istället för att mötas av en kram 1947.

Det blev också ett besök i Hjorted kyrka där det finns två blomvaser på altaret som Elsa och Einar skänkte 1985.

”Prästen höll ofta upp vaserna och berättade om hur modiga din morfars farföräldrar var”, läser hon från brevet.

Gjorde starkast intryck

Elizabeth stryker med fingret över graveringen och säger att just vaserna gjorde störst intryck på henne.

”Jag är så glad att jag fick se det här. Det gjorde resan ännu starkare”, säger Elizabeth, som sa sig känna sig lyckligt lottad och tacksam efter den här dagen.

”Det känns som en guldbiljett att få all den här informationen”, avslutade hon sin brevläsning i programmet.