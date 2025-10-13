SE VIMMEBILDERNA: PH-duon minglade på Ladies Night

Benjamin Flygge och Nicholas Wallner från Paradise Hotel besökte Kharma i lördags. Se vimmelbilderna här. Foto: Stefan Härnström

Just nu har höstens säsong av Paradise Hotel kommit halvvägs och duon Nicholas Wallner och Benjamin Flygge kör en barturné över hela landet. I lördags stannade de till i Vimmerby när Khama körde Ladies Night.

Första halvan av kvällen var vigd åt tjejerna som kunde testa nattklubbens nyöppnade del med bland annat dart, biljard och black jackkväll. För alla som följer Paradise Hotel fanns Benjamin Flygge och Nicholas Wallner där för att mingla med gästerna.

Strax innan de ska träffa besökarna tar Dagens Vimmerby ett snack med duon. De berättar att årets säsong kommit halvvägs och även om de inte kan dra upp detaljer så är det massor av vändningar, sex och dramatik på gång i de närmsta avsnitten. Samtidigt som serien rullar på så kör de sin barturné över Sverige.

– Vi är med i samma säsong, den som sänds nu, vi spelade in i... februari, inleder Benjamin lite tveksamt.

– Näe, slutet av januari till slutet av förra veckan, inflikar Nicholas.

De berättar om kontrakten deltagarna skriver på innan där de lovar att inte avslöja innehållet – inte ens för närmsta familjen. Att man gör det får ändå ses som välkänt, mindre känt är nog hur mycket kontakt deltagarna har med psykologer. Inför första gången man är med görs en stor utvärdering för att se om deltagarna ska klara av pressen. Sedan genom går deltagarna även en stor hälsokontroll.

– Alla värden kollas, blodtryck, könssjukdomar, de kollar allt, svarar Benjamin.

– Man har daglig uppföljning där man kan tala om hur man mår psykiskt och om det är något man behöver prata om, väldigt proffsigt, berättar Nicholas.

Mycket resor

Bägge har jobbat på baren Grabbarna Grus på Rhodos och nu gör de en barturné genom Sverige. Två gånger per helg är de ute på mingeljobb. I fredags var det häng i Eskilstuna och så ner till Vimmerby på lördagen. Det blir mycket sovande på tågresor men de tycker det är kul att komma till nya städer som de inte känner till, som Vimmerby som de inte visste något om. Även mingel kan slita på en.

– Det är ändå ett skönt jobb att ha, svarar Benjamin.

– Vissa dagar känner man sig som en palsternacka, konstaterar Nicholas.

Nästa festkväll på Kharma blir årets upplaga av klassiska Halloweenkvällen den 25 oktober.