KLART: Antikrundan till Kalmar i sommar – tre avsnitt spelas in

Nu är det klart att Kalmar är en av de städer som får besök av Antikrundan i sommar. Den 28 augusti kan Kalmarbor och besökare komma till Kalmar Slott och få sina föremål värderade.

I augusti åker Antikrundan ut på turné till fem utvalda städer i Sverige: Västerås, Karlstad, Göteborg, Kalmar och Lund. Det är dags för programmets 38:e säsong, och det kommer att bjudas på ett uppdaterat format där publiken får uppleva mer från varje plats än tidigare.

– Det här är platser där mycket händer på sommaren, och jag ser verkligen fram emot den här omgången. Varje stopp har sin egen känsla, och det vill vi lyfta fram, säger Anne Lundberg, programledare för Antikrundan, i ett pressmeddelande.

Tredje gången i Kalmar

Det blir tredje gången Antikrundan besöker Kalmar, programmet spelades in här även 1991 och 2010. Nytt för i år är bland annat att produktionen spelar in tre avsnitt i varje stad, i stället för två. Varje avsnitt är cirka 45 minuter långt, så det finns möjlighet att visa mer av staden.

– Det känns väldigt roligt att kunna göra tre avsnitt i varje stad i år. Det ger oss möjlighet att komma närmare både platsen och publiken. Med det här upplägget kan vi skapa ännu mer dynamik och variation vid varje stopp – och låta varje stad verkligen sätta sin egen prägel, säger Pernilla Månsson Colt, producent för Antikrundan.

– Vi är så glada att få återkomma till Kalmar Slott! Det blir tredje gången gillt som vi besöker staden och vi har längtat tillbaka till slottet. Det är en storslagen och mäktig miljö, faktiskt svårslagen i resten av landet. Och förra gången kom det oerhört mycket folk, det hoppas vi även denna gång, tillägger hon.

Annons:

”Känns extra spännande”

Camilla Freedeke, vd för Destination Kalmar, är givetvis glad över beskedet att Kalmar är en av städerna som får besök av Antikrundan i sommar.

– Det känns fantastiskt kul att Antikrundan kommer till Kalmar. Vi har jobbat för att programmet ska komma tillbaka hit, och det känns extra spännande med det nya formatet då städerna kommer fram ännu mer, säger hon.

– Antikrundan lockade väldigt många besökare till slottet sist och vi är säkra på att det blir samma sak nu. Vi ser fram emot att få visa upp Kalmar i nationell tv – i tre hela program på bästa sändningstid, säger Camilla Freedeke.