Ledningsarbetet går in i nästa etapp – jätteprojektet har försenats en aning

Per Andersson, huvudprojektledare på EoN, och Henrik Andersson, huvudprojektledare från Vattenfall Services, konstaterar att man ligger i fas med jätteprojektet med ny kraftledning mellan Kisa och Vimmerby, Foto: Ossian Mathiasson

Kommunerna genomför växling nu när nästa etapp av ledningsbygget går in i Vimmerby kommun. Här syns Conny Forsberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande i Kinda, och Egon Karlsson, ny utvecklingschef i Vimmerby kommun. Foto: Ossian Mathiasson

Ledningsbygget drog igång efter sommaren 2022 med resning av elstolpar mellan Kisa och Horn, men även mellan Horn och Gullringen. Det nuvarande tidsplanen säger att arbetet på sträckan Kisa-Horn-Gullringen ska vara i drift efter sommaren 2023. Därefter påbörjas rivningen av den befintliga ledningen mellan Södra Vi och Gullringen för att den nya ledningen kan uppföras i samma ledningsgata. När den nya ledningen är ansluten i Södra Vi rivs delen mellan Vimmerby och Södra Vi för att möjliggöra uppförandet även här.

EoN och Vattenfall Services, huvudentreprenör för ledningsbygget, bjöd på tisdagen in till en pressträff för att informera om att arbetet går in i nästa fas, passerar läns- och kommungränsen och fortsätter i Vimmerby kommun och Kalmar län.

320 stolpar har kommit upp

Henrik Andersson, projektledare för ledningsbygget på Vattenfall Services, berättar att arbetet med den fem mil långa 130-kilovoltsledningen har kommit halvvägs.

– 160 stolppar och 320 enskilda stolpar har kommit på plats. Det blir totalt 322 stolpplatser och över 600 stolpar på sträckan från Kisa till Vimmerby, säger Henrik Andersson och fortsätter:

– Det som just nu pågår är resning av elstolpar på sträckan mellan Horn och Gullringen och parallellt dras lina mellan Kisa och Horn. Det är just nu 25 medarbetare som är ute i skogen och jobbar. Tre arbetslag håller på med stolpresning och fem arbetslag med lindragningen. Jobbet har självklart sina utmaningar med tanke på terrängen och det har vi vetat om från början. Vi ligger i fas men det går åt väldigt mycket personal för att ligga i fas, säger Henrik Andersson.

Jätteprojektet försenas en aning

Tidsplanen som presenterades vid första spadtaget var att projektet skulle vara klart vid årsskiftet 2023/2024. Per Andersson, huvudprojektledare på EoN, berättar att arbetet har dragit ut på tiden.

– Lite förseningar har vi stött på under resans gång och det beror på terräng och massa extraarbete för Vattenfall. Det är våren/sommaren 2024 som nu gäller, säger Per Andersson på EoN.

Det finns i dag elförsörjning från Vimmerby till Gullringen och ledningen ska plockas ner i etapper.

– När Vattenfall är färdiga med ledningen från Horn till Gullringen kommer vi ta en del prover så vi vet att allt är rätt byggt för att sedan spänningssätta ledningen från Kisa till Gullringen. De som bor i Gullringen lever på sin gamla ledning från Vimmerby och där kommer vi ha en veckas arbete med att flytta över ledning för ledning, säger Per Andersson.

Transformatorstationerna i Kisa och Vimmerby är ombyggda och stationerna i Horn, Gullringen och Södra Vi är helt nybyggda. Stationerna i Horn och Gullringen kommer spänningssättas samtidigt.

– De två stationerna är så gott som färdiga och väntar på ledningen. Jag skulle säga att vi är 90 procent färdiga med stationen i Södra Vi. Vi ska ha byggmöte i morgon och planen är att vi ska ha slutbesiktning av den i april, säger Per Andersson.

Då kan ledningen vara i drift i Södra Vi

Den nya kraftledningen ger ett mycket stabilare nät och näringslivet kommer vara en stor vinnare, enligt Björn Persson. Ljunghäll i Södra Vi är ett företag som väntar på den nya ledningen.

– Jag skulle tro att vi är i Södra Vi runt årsskiftet. Först vi måste spänningssätta den nya stationen i Gullringen och lägga över allt från den gamla stationen till den nya stationen för att kunna rasera ledningen. Vattenfall ska också rasera ledningen som ligger i gamla ledningsgatan ut till riksväg 23/34 och hela vägen in till Södra Vi. Vi har samma problematik i Södra Vi, att kablarna från den gamla stationen måste läggas över till den nya stationen för att kunna försörja samhället. Vi ska bygga den nya ledningen i befintlig ledningsgata, säger Pelle Andersson.

Mellan Södra Vi och Vimmerby blir det delvis ny ledningsgata.

– Om man kommer norrifrån finns en lång sträcka på höger sida som är upphuggen för ledningsbygget. Vi kommer sätta upp släpvagnsreklamskyltar som talar om vad som händer under våren, säger Björn Persson.

Hela ledningssträckningen från Kisa till Vimmerby är på 5,3 mil. Örsåsa Skogstjänst har fått i uppdrag att sköta både trädröjning och utkörning av stolpar.

– Det är en gigantisk sträcka. Ledningen ska in i Horn, Gullringen och Södra Vi och det gör att det blir några kilometer extra än fågelvägen, säger Björn Persson.

"Finns inget tak för etableringar"

Björn Persson är glad för att arbetet har kommit så här långt efter många om och men.

– När jag började jobba på EoN 2008 var det här projektet i sin linda. Det var beslutat att det skulle genomföras och förankringsarbete fick av olika skäl grus i maskineriet under resans gång. Man kan bara konstatera att infrastrukturprojekt av den här karaktären kan ta väldigt lång tid att förverkliga, säger Björn Persson.

Vad kommer nya kraftledningen betyda när den är klar?

– Då har vi gjort något som är fantastiskt bra för bygden, för de två kommunerna och för näringslivet. Med en säkrare strömförsörjning blir det tryggare för alla våra kunder här i området och med en ökad kapacitet finns det inget tak för vilka etableringar man kan få till sig utifrån effekten som kommer finnas tillgänglig.

Han är säker på att nuvarande tidsplan kommer hålla.

– Nu rullar projektet på som det ska göra och det är tillfredsställande att Vattenfall Services ligger i fas. Målsnöret är sommaren 2024 och då ska det vara leverans.