KYRKOVAL #2: S ställer upp igen: "Kyrkan får inte bli stängd"

Efter många år var Socialdemokraterna tillbaka i kyrkovalet i Vimmerby för fyra år sedan. Nu vill man få mer makt i pastoratet. – Vi vill ha en mer närvarande kyrka, säger toppkandidaten Lena Kidsten.

2017 var första gången Socialdemokraterna ställde upp med en lista i kyrkovalet i Vimmerby pastorat sedan 2001. Deras intåg visade sig bli lyckat. Drygt 24 procent valde att lägga sin röst på S för fyra år sedan.

Socialdemokraterna är också det enda politiska parti som ställer upp.

– Kyrkovalet har stor betydelse för oss medlemmar i Svenska kyrkan. Det handlar om att gå och rösta för vilka vi vill ha som drar upp riktlinjerna, som är den ena biten i kyrkoväsendet. Den religiösa biten sköts mer på tjänstemannanivå, men det är viktigt att man tar sitt ansvar och går och röstar som medlem, säger toppkandidaten Lena Kidsten (S).

Att valdeltagandet, som ökade från 14,82 procent till 16,30 procent i senste valet, fortsätter öka är viktigt, menar hon.

– Vi jobbat för att komma upp i 20 procent och det hoppas jag verkligen att vi lyckas med. Vi försöker pusha lite nu inför förtidningsröstningen den 8 september och vi hoppas att kurvan håller i sig. Det är viktigt att tala om vad man vill med Svenska kyrkan och dess politik om valdeltagandet ska öka.

Varför ska man rösta på er i kyrkovalet?

– Alla människors lika värde är den viktigaste frågan. Det finns två platser i Sverige som är gratis och det är biblioteket och kyrkan. Kyrkan ska vara för alla och det får inte bli en kyrka som är stängd eller slut. Man ska rösta på oss om man vill ha en närvarande kyrka. Vi är en grupp som vill jobba tillsammans för att föra fram kyrkans plats i vårt samhälle.

Vill se en närvarande kyrka

Lena Kidsten vill att kyrkan öppnas upp för ännu fler aktiviteter.

– Det finns ännu mer att göra och man hitta olika aktiviteter.

Har du något konkret exempel på vad ni tänker där?

– Kanske mer musik och sådana saker i kyrkan. Det ska helst vara gratis eller åtminstone till låg kostnad. Man ska kunna komma till kyrkan för att lyssna på musik eller bara sitta och prata med någon.

Vilka är era viktigaste frågor i kyrkovalet här?

– Vi har lyft fram fyra frågor. Det första är en närvarande kyrka i hela pastoratet. Det handlar om att värna de mindre församlingar vi har och vi vill också se en levande mötesplats för olika generationer i hela pastoratet. Punkt två är mer resurser till barn och unga. Det handlar om att stärka familjekvällar, ungdomsgrupper, konfirmationen och det ska vara kostnadsfritt. Nummer tre är att kyrkan ska ta ansvar både socialt och klimatmässigt. Vi ser att ensamhet, psykisk ohälsa och ekonomiskt utsatta ökar och vi behöver ge stöd för de som har det svårt.

Lyfter fram diakonin

Andra viktiga frågor enligt Kidsten är schysta arbetsvillkor, krav på kollektivavtal och en hållbar förvaltning av skog och energi.

– Vi står också för demokrati och öppenhet, en öppen och demokratisk kyrka, som är till för alla.

Är allas like värde inom kyrkan hotat här?

– Nej, inte lokalt men ett steg upp så är svaret ja. Flera partier, som inte delar våra värderingar om allas lika värde, kandiderar till stift och kyrkomötet. Det är partier som är snäppet värre än Sverigedemokraterna. Man ska inte glömma att det inte är partipolitik i kyrkan, men de politiska partierna som står på listorna i kyrkovalet har sina värderingar med sig. Även om man tar av sig jackan så följer värderingarna med. Men vi ser inte de problemen här.

Diakonin är också oerhört viktig och lär bli under kommande period, tror Lena Kidsten.

– Fler än hälften av de som behöver hjälp med matkassar och andra stöd är barnfamiljer. Diakonibiten kommer bli jätteviktig och det vill vi jobba vidare med.

Hur tänker ni kring mandat och röster?

– Jag hoppas att vi kan hamna kring 20 procent och åtminstone ta sex platser.

Förtidsröstningen började den 8 september och själva valdagen är 21 september.