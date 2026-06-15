S släpper valprogram utan vallöften – här är deras kandidater till tunga uppdrag

Lis-Astrid Andersson, Lennart Nygren, Tomas Kronståhl, Eva Kindstrand Ströberg, Nicklas Skäär, Eva Berglund och Anders Karlsson väntas få de tyngsta uppdragen för Socialdemokraterna vid en valseger. Saknas på bilden gör Håkan Koran. Foto: Pressbild

Socialdemokraterna vill behålla majoritetsställningen i Vimmerby kommun efter höstens val. På måndagen presenterade man sitt valprogram och vilka politiker som kommer ta de tyngsta uppdragen för partiet. – Det känns viktigt för väljarna att veta att de här namnen går vi fram med, säger Eva Kindstrand Ströberg, som själv vill fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.

Valrörelsen börjar smyga igång i Vimmerby kommun och måndagen i midsommarveckan valde Socialdemokraterna att starta sin valrörelse på allvar genom presentera sitt valprogram.

I förra valet gick man då ut med tio vallöften utan inbördes ordning. Den här gången håller man på sina vallöften.

– Det här är vårt valprogram och hur vi tänker oss styra Vimmerby nästa mandatperiod. Vi återkommer mer till manifestet och vallöften längre fram och pytsar yt dem under sommaren, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

Varför gör ni så?

– Vi vill förankra dem ännu mer först. Vi har en ny fullmäktigegrupp och ville göra det här färdigt först, så alla vet åt vilket håll vi ska gå. Sedan kommer det andra.

Tidigt lyfter partiet att en ekonomi i balans är en förutsättning och en garanti för att stärka kommunen och garantera trygghet, välfärd och framtidsanda. Centralt är vård, skola och omsorg.

"Hela kommunen ska leva"

Dessutom trycker man på att man vill se en aktiv jämställdhetspolitik, att man vill se trygga arbetsmiljöer och rättvisa löner.

– Vi vill också skapa bättre förutsättningar för att etablera nya företag som bidrar till sysselsättning och hållbar utveckling. En grön omställning är nödvändig nu och för kommande generationer.

Socialdemokraterna lyfter också fram att man ska stötta kultur- och föreningslivet och stärka ungdomars inflytande i hela kommunen.

– Kärnan i vårt valprogram är att hela kommunen ska leva. Alla ska ha möjlighet att växa upp tryggt och få en bra vård, skola och omsorg. Vi ska vara det trygga alternativet för familjer och få hela Vimmerby att växa.

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Tycker man lyckades bra sist

Den här gången har man valt att göra ett kortare och i sitt eget tycke tydligare valprogrammet.

– Det är nog lite lättare att förstå nu. Tidigare var det väldigt mycket ord, men nu har vi kokat ned det till vad som som är allra viktigast och vad vi vill, men vi återkommer till det tydligare i vårt valmanifest och i våra vallöften. Det är lite mer tillbaka till rötterna.

När börjar ni släppa vallöften?

– Veckan efter midsommar.

Bland de tio vallöften som man lyfte fram inför valet fanns arbetsskor till vård- och omsorgspersonal och sommarlovskort till ungdomar. Dessa båda har man levt upp till. Andra, som gratis skolfrukost till högstadieelever och att bli en föregångskommun gällande klimatomställningen, är svårare att argumentera för att man gjort exempelvis.

– Jag skulle säga att det allra mest har vi klarat att hålla. Det skulle jag säga. Sedan är det några punkter där vi fortfarande har att jobba, men kommunens ekonomi har varit tuff i vissa delar. Därför har det blivit kärnuppdragen vi har fokuserat på, säger Kindstrand Ströberg.

Dessa får tyngsta uppdragen

Vid måndagens pressträff redovisade man även vilka av partiets politiker som kommer få de tyngsta uppdragen. I kommunstyrelsen är det Eva Kindstrand Ströberg själv som söker mandat för fyra nya år. I kommunfullmäktige är det Tomas Kronståhl, i barn- och utbildningsnämnden Lis-Astrid Andersson och i socialnämnden Eva Berglund. Idel rutinerade namn.

Lennart Nygren, som också varit med länge, lyfts fram när det gäller Vimarhem och relativt färske Anders Karlsson i systerbolaget VEMAB. Till miljö- och byggnadsnämnden är det Håkan Koran och till den nya kultur-, fritid- och tekniska nämnden är det Nicklas Skäär.

– Det är medlemsmötet som har valt dem och det känns viktigt för väljarna att veta att det är de här namnen vi går fram med. Vi kör en utbildningsinsats för alla ledamöter som vill vara med och med de här får man bästa möjliga förutsättningar att klara sitt uppdrag. Vi vill ge alla våra ledamöter bästa möjliga förutsättningar att klara sina uppdrag. Att kunna komplettera en del nya med ledamöter som varit politiskt aktiva i en herrans massa år har känts ännu viktigare. Det ska funka för den breda medlemsskaran.

Berglund ger sig inte

Anders Karlsson är till vardags tekniker på Ljunghäll och beskrivs som en ekonomiskt intresserad person.

– Han kom in i samma veva som jag gjorde och har erfarenhet.

Eva Berglund, som först sa att hon inte "skulle bli någon jäkla Biden" har ändrat sig och kommer kandidera för att sitta som socialnämndens ordförande en mandatperiod till.

– Den erfarenheten och kunskapen hon besitter är svår att matcha. Hon har öppnat för några år till och sedan får vi se. Det känns som en jättebra uppställning. Det är bland annat utifrån kön, erfarenhet och kompetens. Det är ett bra lag som kompletterar det övriga laget.

Vill fortsätta med samarbetet

Att man vill fortsätta samarbeta med C och V känns sannolikt.

– Det korta svaret är att ju fler röster vi får desto mer socialdemokratisk politik blir det för Vimmerbys familjer och medborgare. Vi har jobbat bra ihop och det har funkat bra, det tycker jag.

Men ni har väl inget annat alternativ?

– Det kan du ha rätt i. Det finns andra alternativ, men kanske inte om vi ska få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Vi går dock till val som egna partier och sedan får det bli en diskussion där i september efter valet.

Socialdemokraterna blev störst av de tre samarbetspartierna i senaste valet. Det lär behöva ske igen för att det ska vara givet att Kindstrand Ströberg blir samarbetets kommunstyrelseordförandekandidat.

– Det skulle kännas bra om jag fick fortsätta det här arbetet. Man kommer få se största möjliga nytta för kommunen om jag får sitta kvar.