Tydligt besked från kommunalrådet – vill sitta kvar efter valet

Eva Kindstrand Ströberg har bestämt sig. Hon kommer vara Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i valet 2026. Foto: Simon Henriksson

Hon tillträdde för ett år sedan. Nu är hon redo att ge besked om framtiden. Eva Kindstrand Ströberg kommer vara Socialdemokraternas toppkandidat i valet 2026. – Jag kommer ställa upp som förstanamn, bekräftar hon för Dagens Vimmerby.

Efter en stökig tid där Helen Nilsson (S) gick i pension och Cissi Hammar (S) lämnade efter bara några veckor var det en stor skräll att föreningsprofilen Eva Kindstrand Ströberg (S) blev kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

Nu har hon gjort ett år på posten som kommunstyrelsens ordförande och har fattat ett beslut inför valet 2026.

– Jag är mer bekväm i rollen nu och har bestämt mig för att vara kvar om väljarna vill det. Jag ställer upp som förstanamn. Jag har inte sagt det innan, men nu känner jag mig bekväm att prata om det, säger Eva Kindstrand Ströberg (S) till Dagens Vimmerby.

Så du är redo för fyra år?

– Vill väljarna det så gör jag det.

"Gått över förväntan"

Socialdemokraterna sätter sin lista till fullmäktige i Vimmerby i början av nästa år. Men partiet vill se Kindstrand Ströberg överst.

– Ja, partiet vet om att jag vill det här och det finns stöd för det inom partiet. För mig känns det hisnande och häftigt.

Kindstrand Ströberg visste inte alls vad hon skulle förvänta sig inledningsvis, men kände relativt omgående att hon hamnat rätt.

– Redan efter en och en halv månad kände jag att jag kunde vara kvar.

Varför vill du fortsätta?

– Jag har alltid vetat att man kan påverka i kommunpolitiken, men man kan verkligen påverka jättemycket. Jag önskar att fler tog möjligheten och chansen. Numera ser jag på det på ett helt annat sätt. Besluten vi tar och frågorna vi pratar om kan man verkligen omvandla och när jag pratar med medarbetare eller medborgare kan jag direkt ta med mig det in. Ser man att det är något som fungerar, så går det att genomföra och det blir gjort. Det är en häftig känsla och jag känner att jag har mycket mer att ge.

Har det varit ett svårt val?

– Nej, nu har det inte varit svårt. I början var jag tveksam, men jag tror att det är bra att tvivla ibland och inte vara för tvärsäker. Jag hade inte en aning om vad jag skulle förvänta mig när jag klev in i den här rollen. Skulle man fixa det? Hur skulle man bli mottagen? Hur reagerar man själv? Hur svåra är frågorna? Jag måste säga att för egen del har det gått över förväntan.

"Varit jätteförskonad"

Hon känner själv att hennes tid vid makten inte inneburit några stora kritikstormar.

– Jag har varit jätteförskonad och det är jag jättetacksam för. Jag försöker inte att läsa så mycket kommentarer heller.

Är det viktigt att S har en tydlig kommunalrådskandidat tidigt med tanke på den turbulens som var?

– Kanske att det är det. Jag vill inte recensera mig själv för mycket, men jag tycker ändå att det har gått ganska bra och jag hoppas att medborgarna ser det. Jag får väldigt mycket samtal om att det är lugnt och skönt nu och att jag inte ska börja kommentera vad jag än gör. Det kanske är en fördel att jag inte gör det.

Om väljarna inte röstar fram er, är du beredd att sitta i opposition i fyra år?

– Vill väljarna ha oss i opposition, så tar jag den rollen.