Nyårsintervju med kommunalrådet: "Varit en närmast obegriplig organisation"

Eva Kindstrand Ströberg (S) har varit kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby i ett drygt år. Möt henne i vår långa nyårsintervju här. Foto: Simon Henriksson

Oppositionsrådet anser att majoriteten slår sig för bröstet fast inget har blivit bättre i kommunens ekonomi. Det är lite orättvist, anser kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S). – Vi är inte en sminkad gris. Vi har vänt utvecklingen, säger hon i vår långa nyårsintervju.

Efter några riktigt tuffa år ekonomiskt ser det ut som att en vändning kan vara här för Vimmerby kommuns ekonomi. Detta trots att många andra i kommunsverige brottas med röda siffror 2025.

Kommunen hade budgeterat med ett resultat på en procent av skatter och statsbidrag, men det ser nu ut att bli närmare 1,8 procent. Resultat som behövs för att kunna mäkta med alla tunga investeringar som ligger framför Vimmerby.

– Det är ett tillsammans- och gemensamhetsjobb som har gjorts. Vi har avstämningar med majoriteten två till tre måndagskvällar i månaden. Innan var var och en för sig själva, men nu har vi mer samvaro och fikar tillsammans. Vid ett av dessa tillfällen sa jag att det är orättvist för mig att jag ska ta åt mig äran för det som har skett. Det här är ett jobb som har gjorts tidigare, men det hade sett ut så oavsett vem som tagit över. Det här jobbet är gjort av hundratals medarbetare. Det hjälper inte om bara en förvaltning går bra. Ingen kan strunta i budgetdisciplinen, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Problemen kvarstår där bakom fasaden säger oppositionen?

– Det är lite orättvist tycker jag. Klart vi har utmaningar och mycket består i demografin som måste hanteras, men vi kan inte strunta i att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Vi har frågat om bättre idéer från oppositionen, men inte fått några.

Samtidigt ligger ni fortsatt över jämförbara kommuner när det gäller standardkostnaden?

– Det gör vi och en del ligger på BUN. Där är det en förskjutning. Man har gjort mycket och det kommer rätta till sig.

Är inte årets resultat en sminkad gris och alla problem ligger kvar där bakom?

– Vi är inte en sminkad gris. Så mycket har vi vänt utvecklingen att man inte kan säga det.

Vad är förklaringen till årets resultat?

– Det är ett hårt arbete i förvaltningarna sedan tidigare. En del är också prislappsmodellen. Det har tydligt visat vart vi ligger fel och gjort att vi kan jobba med det. Sedan går det inte att rätta till allt över en natt. Det är ett pågående arbete, men det känns lite orättvist att just jag får fronta det här plusresultatet. Men någon ska göra det.

Nu inför ni gratis kaffe, höjer friskvårdsbidraget, höjer föreningsbidragen och gör satsningar på bland annat ishallen och Ceosvallen. Går ni inte fram för fort?

– Med en omsättning på 1,5 miljard går det att se detta som småpengar, men de här småpengarna gör så mycket för dem som bär samhället. Det är våra medarbetare som bär kommunen och det är föreningslivet som bär kommunen i stort. Vi behöver behålla de medarbetare vi har och vi behöver rekrytera nya. Det är väl investerade pengar.

"Ska vara vaksam"

Den dramatiska utvecklingen vad gäller demografin börjar få konsekvenser. Under mandatperioden har Brännebro skola stängts och snart kommer förskolan Snövit i Vimmerby tätort stängas. Alldeles för få barn föds och allt färre ska försörja allt fler. Dessutom ser andelen äldre ut att öka ordentligt under den kommande tioårsperioden.

Eva Kindstrand Ströberg (S) säger sig vara orolig över demografin på sikt.

– Man ska vara vaksam, men vi ska verkligen jobba hårt med att vända det här. Vi pratar om det några dagar i veckan och lyfter idéer. Det är ett måste att vända detta och vi har mycket som är fantastiskt här. Det måste vi lyfta fram. Vi har trygghetssiffrorna, vi har bra förskolor, ett bra gymnasium och så vidare. Det finns väldigt mycket att vara stolta över.

Hon tror också hårt på den nya samverkan i norra länet tillsammans med grannkommunerna Hultsfred, Västervik och Oskarshamn.

– Kan vi på sikt få ned pendlingstiden till 45 minuter, så kan vi få nytta av det här allihop. Rekryterar exempelvis Västervik någon med högskoleutbildning så finns det en partner som kan få jobb och hitta någonstans att bo i någon av våra fyra kommuner. Det leder till tandemrekryteringar och jag tror det kan bli något väldigt bra av det.

Varför har det här inte skett tidigare?

– Det är en bra fråga. Innan har man nog tänkt att vi klarar det här själva. Vi är duktiga nog på egen hand. Vi har tryckt på vissa frågor, men inte sagt samma saker. Vi har lagt ned ganska mycket tid på det här gemensamt nu och det är superviktigt. Det finns flera vinster i det.

"Sten i skon för många"

En kritik från oppositionen, inte minst oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M), är att det händer för lite. För få ärenden, för lite aktivitet. Vimmerby kommun står och stampar, menar han.

Något som Kindstrand Ströberg inte direkt håller med om.

– Det händer saker hela dagarna och hela tiden. Man kanske får vara lite mer i huset och se vad som händer då, svarar hon syrligt.

Hur tycker du oppositionen har skött den här mandatperioden?

– De försöker med lite motioner och sådär. Ibland kan det vara bra grejer, ibland mer tveksamma. En stor del av det här året har handlat om vårt kärnuppdrag och vår grundläggande service. Första eller andra veckan fick jag Nybbleutredningen. Kön är så lång och vi har varit tvungna att fokusera på den frågan. Den har tagit tid och det har kanske inte varit så mycket debatter i fullmäktige, men vi har verkligen försökt jobba.

Andra stora beslut i närtid är att kommunen ska köpa Strandhagen för att tillskapa korttidsplatser där och att man krånglat sig ur VTT-avtalet genom att komma överens med Christian Ingemarsson i förtid. Ett utskällt 20-årigt hyresavtal som kostat skattebetalarna många miljoner når alltså sitt slut.

– Det här har varit knäckfrågor för oss och en sten i skon för många. Det jag kan känna nu är att vi behöver se till att de här rockaderna blir av och att vi kan ha mer egen verksamhet på Strandhagen, så att vi kommer ur dyra hyresavtal. Sedan ska vi inte skriva sådana här avtal längre. Man kan undra varför de skrevs, men där och då tyckte man att det var bra.

Just ekonomin tror hon kommer vara den största valfrågan kommande år.

– Men demografin är också där uppe och slåss. Det har påverkan på allting. Om vi går till Snövit, så är jag själv förälder och vet att man gör nästan vad som helst för barnen, och jag förstår att det är jobbigt. Demografin är en utmaning.

Är det risk att fler förskolor och skolor behöver läggas ned?

– Det är en utredning som pågår. Som vi ser det räcker det med Snövit, men vi ser prognoserna till 2034 och det finns inget som säger att barnantalet kommer öka. Vi måste försöka möta det här och andra verksamheter får inte drabbas, så vi får för stora kostymer på andra ställen. Vi måste se till hela kommunen.

Borde det stått ett vård- och omsorgsboende i Nybble i stället för en förskola nu?

– Informationen vi hade då sa att vi behövde en förskola. Vi har det förskoletätt i kommunen och främst i tätorten. Ingen tycker om att lägga ned det, så vi hoppas slippa det. Om jag ska ta en tredje sak jag tror kommer dominera valrörelsen är det kompetensförsörjningen också.

"Skräckblandad förtjusning"

Eva Kindstrand Ströberg kom från ingenstans och blev kommunstyrelsens ordförande efter Cissi Hammars snabba och oväntade avhopp. Hon efterträdde därmed Helen Nilsson när hon valde att gå i pension.

Själv hade hon inte alls kunnat tro att hon skulle bli kommunalråd bara någon månad tidigare. Nu har hon suttit i nästan exakt ett år.

– Herregud, vad fort det har gått. Det är jätteroligt. Det är en oerhörd lyx att få vara med i samtalen och konstellationen för hemkommunen. Det är jättekul men också jätteslitet. Just den senaste månaden har det varit extremt mycket resor och när man ska sitta fyra timmar i bil till Kalmar så får man spara telefonsamtalen till resorna. Det är också skönt att vara ute och slippa höra ens egen röst och få höra andras röster. Det man tänker är det skönt att få bekräftelse på.

Du som alltid varit så föreningsaktiv. Saknar du att inte hinna med det?

– Jag är lycklig om jag bara kan vara med en liten stund, om det så bara är ett styrelsemöte var tredje månad. Det händer så mycket hela tiden att jag inte hinner sakna det. Men jag uppskattar jättemycket när kan se fotboll i 90 minuter.

Nu väntar hennes första valår.

– Jag ser fram emot det med skräckblandad förtjusning. Det är skönt att vi har tagit besluten vi har gjort och har startbesked på Nybble, så att tjänstepersonerna kan jobba på där. Vi ser också till att komma ur avtalen som gör att ekonomin ser ytterligare lite bättre ut.

Den här mandatperioden styr Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet. 2024 sprack majoriteten, men hittade tillbaka till varandra efter bara några veckor. Bara dagar senare sparkades kommundirektören Carolina Leijonram.

– Det var en av flera delar, så var det ju definitivt.

Glad över att ha fått in Ola

Att ha fått in Ola Karlsson som kommundirektör är Eva Kindstrand Ströberg väldigt glad för i efterhand.

– Jag var ju ensam ett tag och Marie Halldén var ställföreträdande. Vi hade varandra tills Rolf (Landholm) kom in i mitten av februari. När Rolf kom in blev det som en varm filt och vi kunde jobba på. Att det finns ålderism i Vimmerby kommun kan man inte säga. Han följer oss fortsatt och vi är nöjda över att han kom in. Tittar vi på rekryteringen av Ola så har han landat in väldigt bra i gänget. Han har fokus på att alla är lika mycket värda, att alla ska bli sedda och är transparenta. Jag tror medborgarna känner att vi gör vad vi kan för att det ska bli tryggt och stabilt. Ekonomin ska bli så bra den bara kan.

Det har varit väldigt många chefsavhopp. Vad ser du kring att det var så mycket ruljans?

– Det påverkar medarbetarna, HR och oss. Det har gått åt mycket tid till rekryteringar och det är stökigt i personalgrupperna. Till en del har det blivit bättre på en del ställen, men det har blivit stökigt ett tag. Det är inte riktigt hundra satt ännu, men vi tror ändå att det kommer bli bra när det är färdigt.

Nu ska ett antal chefstjänster försvinna. Har det varit för många chefer?

– För mycket chefer till antalet vet jag inte, men det har varit en rörig och närmast obegriplig organisation. Det har inte varit naturliga sammansättningar, förvaltningar och enheter. Nu blir det mer renodlat och mer naturligt. Då blev det en övertalighet. Den skulle bli kostnadsneutral, men nu ser den ut att bli kostnadseffektiv och det är bra.

"Rejält naggat i kanten"

Själva samarbetet med V och C tycker kommunalrådet om.

– Det har gått väldigt mycket över förväntan. Jag känner inte Lars (Johansson) eller Peter (Karlsson) sedan tidigare, men jag har sagt flera gånger att det funkar jättebra. Vi hjälps åt, omvärldsbevakar och försöker göra det som blir bäst för kommunen. Jag skulle gärna se att det här samarbetet fortsätter.

Hur tror du att väljarna recenserar S, C och V hur ni har skött det här?

– Det är jättesvårt att säga. Innan tänkte nog många hur ska det här gå och undrade om den här mixen kunde vara något bra. Jag hoppas att man ser att vi varit handlingskraftiga och försökt styra upp vissa saker. Då kanske man ser att det här alternativet inte varit så dumt. Vi har försökt se till alla partiers hjärtefrågor och få en ännu bredare bild än tidigare.

S är lite kittet här. Hur tror du Vänsterpartiets och Centerpartiets väljare ser på att de samarbetat med varandra? Är du orolig för att det kan straffa dem i valet?

– Klart man kan fundera på det. Kommunpolitiken är inte lik riksnivå och vi är tre som samarbetar. Vi kan oftast enas om en fråga som är viktig för det ena partiet och säga "ta hem den du, så får vi med något annat". Det är fördelen när man är tre.

Men ni kommer inte gå fram som ett lag?

– Nej.

Men det är dessa ni vill samarbeta med?

– Jag ska inte föregå någonting, men det här fungerar bra.

Är det huvudalternativet?

– Det är det här jag vet fungerar bra.

Det som hände för ett år sedan, hur tror du att det kommer påverka er?

– Förtroendet blev rejält naggat i kanten, det förstår jag. Men det är också svårt att göra något annat än att jobba på. Vi jobbar på för kommunens bästa och har sett det här under året och det tror jag ändå att man ser.

"Risken är väldigt liten"

Eva Kindstrand Ströberg tycker också att det saknas ett hållbart alternativ på andra sidan.

– För väljarnas skull är det bra med alternativ, men för min del känns det bra. De kommer vara tvungna att hitta något, men jag har jättesvårt att se det just nu. Konstigare saker har hänt, men det är tveksamt hur de ska få ihop det.

För hennes egen del, för att få fortsatt förtroende att leda kommunen, hänger mycket på hennes själv det närmaste året menar hon.

– Jag måste fortsätta visa vad jag står för och vad som är viktigt. Jag ska vara där människor är och att jag är där väljarna är. Jag kan inte låsa in mig. Jag måste möta människor och höra vad som är viktigt.

Får du mycket inspel som kan leda till konkret politik?

– Jag får mycket inspel och hejarop. Många tycker vi har hunnit mycket, men det kan inte jag ta åt mig äran för. Det är saker Helen (Nilsson) och Jacob (Käll) kämpat med tidigare, som det nu har blivit tillfälle för att genomföra.

Hennes upplevelse är att tilliten mellan medborgarna och stadshuset har ökat.

– Folk jag vet är brutalt ärliga hör av sig till mig.

Finns det risk att det dagliga får stå tillbaka när det blir valrörelse?

– Jag är ny i politiken och tror att den risken är väldigt liten. Jag har varit politiker så kort tid att jag inte är inne i något valvinnarfokus. Jag tycker om att jobba hårt och lösa problem och tror att jag får svårare att lämna verkställighetsfrågorna och verksamheten. Kanske säger jag något annat om en mandatperiod till.

Brorsan är också kommunalråd

Något anmärkningsvärt i sammanhanget är förstås att hennes bror, Mikael Karlsson, är kommunalråd i grannkommunen Hultsfred. Något som säkerligen inte är särskilt vanligt.

Hans kommun brottas med helt andra ekonomiska svårigheter för stunden.

– Jag försöker att peppa honom och trycka på att han inte får glömma bort sig själv. Avsätt tid, var trygg i det du gör och att det han gör nu räknas. Han kan inte klä skott för det som hänt tidigare. Men "Micke" har en jättetuff resa, så är det.